M2 MacBook Air實機開箱評測｜M2 MacBook Air 2022終於正式推出，新機外型重新設計，以去年新版MacBook Pro的平角線條設計同出一轍，而且換上了最新Apple Silicon M2晶片，性能比上代M1 MacBook Air大為提升。究竟新機是否值得入手？《香港01》科技玩物記者率先將新MacBook Air入手，立刻作全方面開箱評測。



新版M2 MacBook Air早前正式公布推出及開售，而且最快7月15日開始陸續交付到訂戶手上，而且Apple才剛公布Back to school 2022優惠，相信不少果迷或學生都考慮新版M2 MacBook Air值不值得入手。今次記者就率先將中階規格的MacBook Air 2022入手（8核心CPU、10核心GPU、8GB Ram、512GB SSD），由工作、娛樂多方面開箱評測新機是否值得入手。

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M2 MacBook Air開箱跟機全新雙USB火牛以及2米長的MagSafe充電線。（陳葦慈 攝）

午夜暗色型爆 黑中帶藍

今次M2 MacBook Air最新「午夜暗色」，當初看官方圖片時還以為是純黑色的主機，但拎上手實物就覺得這個黑色與一般黑色很大不同，在不同光源反射下，感覺更似深藍色，非常特別。不過黑色金屬機身就比較易「痴指模」，相信這是新機設計上「唯一」的缺點吧。

不同光線反射下，顯出與別不同的顏色（陳葦慈 攝）

手感方面，因為以上年MacBook Pro的直邊設計，加上機身比MBP更輕，新機拎上手手感非常好，比起上代M1 MacBook Air更輕巧、更好手感，這亦是新機最大驚喜位之一。

Full Size的精妙鍵盤打字工作手感一流（陳葦慈 攝）

M2 MacBook Air 與其他MacBook重量比較👇👇

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全方位實測M2高效性能

外型之外，新MacBook Air 2022另一最大賣點便是換上了Apple Silicon M2晶片，官方就指M2 晶⽚擁有更快的8 核⼼CPU、最高10 核⼼ GPU、16 核⼼神經網絡引擎、比 M1晶⽚多出 50% 的記憶體頻寬，以及⽀援最高24GB 的快速統⼀記憶體。

效能方面CPU⾼效和節能核⼼表現都得到顯著提升，與上代M1相比於相同電量下，能提供達18%更⾼的多執⾏緒效能。GPU配備多達 10 個圖像處理核⼼，帶來達 35% 更快的圖像處理效能。Apple更指M2晶⽚還整合了最新技術，媒體引擎現配備更⾼頻寬的視訊解碼器，⽀援 8K H.264 及 HEVC 播放；提供硬件加速的 ProRes 編碼及解碼引擎等。

究竟實測結果如何？記者就以多個跑分軟件測試，包括Geekbench 5、GFXBench及3D Mark作測試，加上實試利用Adobe Premiere Pro實測輸出7分鐘長的4K影片，看看處理速度有多少提升。

以Geekbench 5.4.5跑分比較，M2 CPU單核跑分為1888分、多核跑分為8922分，比起M1 MacBook Air跑分高近1-2成；而M2 GPU跑分就比上代更為顯著：27629 (OpenCL) ／29707 (Metal)，比上代高出6成以上，相信因為比上代多3個核心外，GPU性能亦大幅提升不少；3D Mark跑分方面，取得6808（40.8 FPS）亦比上代高出5成有多，於GFXBench上取分大同小異，明顯3D處理方面亦取得不少進步。

實戰剪片工作又如何？今次記者就利用Adobe Premiere Pro實剪一條7分4K影片，以M1 MacBook Air輸出大約需要4分50秒，而M2 MacBook Air則只需琅3分59秒，足足快了近1分鐘時間，亦都有不錯的速度提升。

+ 2

MacBook Air全日續航力

M2 MacBook Air擁有52.6Wh，比上代49.9Wh多一點，續航力卻感覺亦都比想像中還要長。官方指無線上網續航力可達15小時，與上代一樣，實測Netflix線上串流看畢《蜘蛛俠：不戰無歸》（約2小時30分、屏幕最光、喇叭最大聲），新MacBook Air就只用了約22％電力，上代M1 MacBook Air則用了近30%電量，比想像中還要長氣。不過新機只入手數天，未能盡用電池續航力，或許未來再為大家作更深入實試。

實試播放Netflix影片試其續航力如何

充電方面，今次因為是中階版MacBook Air，跟機附送了35W 雙 USB-C 連接埠電源轉換器，可以同時雙頭輸出為電腦及手機同時充電。而且新MacBook Air對應快速充電功能，如使用67W USB-C 電源轉換器，只需約 30 分鐘，即可從 0% 充電⾄ 50% 的電量。

超亮麗屏幕

全新13.6 吋 Liquid Retina屏幕亦都是M2 MacBook Air最大賣點之一，不單size更大，亮度更提⾼了 25%，更配備P3寬廣⾊域⽀援10億種顏⾊，呈現的影像分外逼真，鮮活明亮。同時具備500尼特亮度，比上代提⾼ 25%，最低亮度更減⾄ 2 尼特，就算在光線微弱的環境中⼯作亦不會對眼睛做成太大傷害。雖然與新版MacBook Pro同樣有「M字額」，但不少app已經為此作出「優化」，變化成「黑框」後便不會覺眼。

M2 MacBook Air 屏幕比上代MBA更大更亮麗（陳葦慈 攝）

👇👇即睇新版M2 MacBook Air機身細節👇👇

+ 5

其他進化

性能規格、外型、續航力及及屏幕都有大幅提升，亦有不少細節上進化不少。如換上了1080p FaceTime HD 相機及三咪⾼風陣列，視像通話的影像及聲⾳都比上代出色得多。全新的四揚聲器⾳響系統⽀援空間⾳訊、full size精妙鍵盤與 Touch ID，只需⽤⼿指輕輕⼀觸即可解鎖 Mac。機內無風扇設計，工作時仍可保持寧靜。

新一代M2 MacBook Air 2022實測了數天，雖然還有一些細節仍未試得太深入，但仍給予記者非常好的感覺。新版MacBook Pro的輕量版，性能、續航力都比上代提升之餘，最大賣點便是輕量感十足，拎上手手感亦非常「正」。無論是上代M1 MacBook Air用家，或者新手用家都值得入手。當然首選便是午夜暗色，拎出街用都特別搶眼。



還有另一篇文章，為M2 MacBook Air、M2 MacBook Pro以及M1 MacBook Air三機同步比併（陳葦慈 攝）

M2 MacBook Air ／Pro 2022、M1 MacBook Air 實測三機規格對比及評分👇👇