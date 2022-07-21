5G Plan 限時特價｜5G 手機網絡在香港推出了近兩年時間，但普及率一般，其中一大原因在於 5G 月費 Plan 的價格偏高。

而電訊商雖然沒有計劃為旗下的月費 Plan 大幅減價，但就三不五時透過各種名目推出價格比起常規 5G Plan 更低、更抵玩的限時優惠，以吸引客戶上台。《香港01》科技玩物記者在以下就蒐羅了 4 個出自各大電訊商的限時優惠 5G Plan 供各位參考 。



2022 年 7 月限時特價！4 大抵玩 5G 月費 Plan 推介

香港寬頻 － ＄124 有 30GB、兼送 12 個月 Disney+

今次推介的 4 個限時優惠 5G Plan 中，如果要講平價，就一定要數香港寬頻的 30GB Plan，其月費為＄124，另外加送 12 個月的 Disney+ 訂閱，變相首年再省下＄738，即平均月費可以低至＄93 左右。

另外還有＄88 月費的 10GB Plan，但 10GB 對於 5G 而言真的未必夠用（圖 香港寬頻）

中國移動香港 － ＄149 有 50GB

但如果並非價錢先決、又未必有需要用到 Disney+，中國移動香港的＄149／50GB 限時優惠 Plan 應該會更為吸引；雖然早前為慶香港回歸他們還推出了一個＄250／250GB 的限時優惠 Plan，然而一般用戶 50GB 已足夠有餘。

3 香港方面都有 7 月限定的優惠5G Plan，價錢方面為 ＄189，對比上面兩台的出品就有點遜色，但就足足提供 90GB 本地 5G 數據，同時此 Plan 另一吸引之處在於任用影音及社交媒體數據，即使月費底價貴一點，依然抵玩。

csl - 消費券期間限定 Plan

向來在月費 Plan 上沒有多大優惠空間的 csl ，其實早前也趁消費券發放，推出平均月費為＄209 的 5G Plan，簽約 24 個月，月費支出剛好是＄5016，可以完全盡用消費券；雖然是「消費券期間限定」，但 csl 方面其實沒有硬性規定用戶上台要用消費券付款，但留意如果是用 Tap&Go 付款的話，還會額外送 1,000 Clubpoint 及額外每月本地數據 10GB。