Android一個隱藏設定即變iPhone般流暢｜iOS操作流暢全靠2大秘密

撰文：蔡浩騰
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手機流暢度｜Apple iPhone 的操作流暢度在手機界一直享譽盛名，而另一邊廂的 Android 手機陣營，雖然記憶體配置隨年月不斷加強，但不少用戶反映，Android 手機用上手就是「疾疾下」、未能與 iPhone 的絲滑操作匹敵。究竟 Apple 是用甚麼手段讓記憶體明明更少的 iPhone 可以保持高流暢度、Android 手機又可以如何跟上？

Apple 提升 iPhone 操作體驗 2 大秘密

iPhone 上的操作體驗之所以能夠如此絲滑、流暢，靠的就是 Apple 方面早在 iOS 開發初期已經存在的 2 大軟件機制。

首先最直接讓用戶「看得到」的，就是 iOS 預設會優先處理所有來自用戶的觸控輸入，令系統介面在進行任何工作之前就首先對用戶的輸入進行反饋，故即使在沒有配備任何高觸控取樣率的屏幕之舊型號 iPhone 之上，依然可以讓用戶感到「iPhone 就是反應快」的錯覺。

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iOS 系統中的多工介面看似有大量 Apps 正在運作，但其實它們卻是處於「休眠」狀態，將動用資源減到最少（圖 Lifewire）

另外一項秘密武器，就在於用戶「看不到」的層面，就是後台資源管理上所進行的優化工序。在 iOS 系統環境中，加入了一個名為「墓碑機制（Tombstone mechanism）」的設計，意即 iOS 會將於後台的 Apps 工作暫停、釋放其佔用的記憶體資源，待用戶將 Apps 重新打開時再繼續工作，感覺上就如同時有多個 Apps 在運作，但其實只有最表面的 Apps 一直全力運行，亦即多年前不少 Android 用戶恥笑 iOS 的「假多工處理」設計。

然而這樣的機制在 Apple 多年的調節後更為行之有效，而且個別 Apps 亦可以因應需要繼續在後台運作，在省下不少資源的同時做到更接近真多工的效果。

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Android 一個設定體驗 iOS 級別流暢感

由於系統的先天設計，iOS 利用觸控反應作體驗提升這一招， Android 恐怕是學不來了，然而 Android 能否像 iOS 一樣透過「假多工」的設定來節約系統資源？答案是可以的。

在現在主流的 Android 手機系統中，用戶大多可以為 Apps 加入類似「禁止背景執行」的設定，但在預設當中，卻絕大多數都被「默許」在背景運行，久而久之，當 Apps 裝得多／開得多，系統資源就會被大量蠶食，繼而影響操作速度。

但其實只要一個簡單設定，Android 手機就可以從根本禁止絕大多數 Apps 自行啟動、做出類似 iOS 的操作體驗👇👇👇

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