手機流暢度｜Apple iPhone 的操作流暢度在手機界一直享譽盛名，而另一邊廂的 Android 手機陣營，雖然記憶體配置隨年月不斷加強，但不少用戶反映，Android 手機用上手就是「疾疾下」、未能與 iPhone 的絲滑操作匹敵。究竟 Apple 是用甚麼手段讓記憶體明明更少的 iPhone 可以保持高流暢度、Android 手機又可以如何跟上？



Apple 提升 iPhone 操作體驗 2 大秘密

iPhone 上的操作體驗之所以能夠如此絲滑、流暢，靠的就是 Apple 方面早在 iOS 開發初期已經存在的 2 大軟件機制。

首先最直接讓用戶「看得到」的，就是 iOS 預設會優先處理所有來自用戶的觸控輸入，令系統介面在進行任何工作之前就首先對用戶的輸入進行反饋，故即使在沒有配備任何高觸控取樣率的屏幕之舊型號 iPhone 之上，依然可以讓用戶感到「iPhone 就是反應快」的錯覺。

iOS 系統中的多工介面看似有大量 Apps 正在運作，但其實它們卻是處於「休眠」狀態，將動用資源減到最少（圖 Lifewire）

另外一項秘密武器，就在於用戶「看不到」的層面，就是後台資源管理上所進行的優化工序。在 iOS 系統環境中，加入了一個名為「墓碑機制（Tombstone mechanism）」的設計，意即 iOS 會將於後台的 Apps 工作暫停、釋放其佔用的記憶體資源，待用戶將 Apps 重新打開時再繼續工作，感覺上就如同時有多個 Apps 在運作，但其實只有最表面的 Apps 一直全力運行，亦即多年前不少 Android 用戶恥笑 iOS 的「假多工處理」設計。

然而這樣的機制在 Apple 多年的調節後更為行之有效，而且個別 Apps 亦可以因應需要繼續在後台運作，在省下不少資源的同時做到更接近真多工的效果。

Android 一個設定體驗 iOS 級別流暢感

由於系統的先天設計，iOS 利用觸控反應作體驗提升這一招， Android 恐怕是學不來了，然而 Android 能否像 iOS 一樣透過「假多工」的設定來節約系統資源？答案是可以的。

在現在主流的 Android 手機系統中，用戶大多可以為 Apps 加入類似「禁止背景執行」的設定，但在預設當中，卻絕大多數都被「默許」在背景運行，久而久之，當 Apps 裝得多／開得多，系統資源就會被大量蠶食，繼而影響操作速度。

但其實只要一個簡單設定，Android 手機就可以從根本禁止絕大多數 Apps 自行啟動、做出類似 iOS 的操作體驗👇👇👇