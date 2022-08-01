手機砸臉｜現今都市人，或多或少都會有於睡前玩手機的習慣，而由於躺著的姿勢關係，相信你我都曾有不慎手滑、令手機掉下砸中臉部的可笑經歷；然而現在的手機做得愈來愈大，隨之而來的可能撞撃傷害亦相對更大，日前就有一內地男子險被自己的手機砸盲。



男子被手機砸臉、竟致視網膜脫落

被手機砸中面部，相信有不少人都試過（網上圖片）

據中國內地媒體報導，現居於杭州的 30 歲男子，日前一如往常般在床上躺著玩手機遊戲，豈知突然手滑，手機直接掉落並撞到他的右眼處，他頓時痛得眼淚直流。當王先生再睜眼時，雖然感到有點視線糢糊，但想著已經不是第一次被手機砸到，就沒有多當一回事。

然而隨著時間推移，王先生發現自己的右眼眼角出現一塊不能消去的陰影，無論如何揉眼、眨眼，陰影依然揮之不去，看東西時像隔著一塊半透明的黑布，此時王先生才心感不妙，遂即時求醫。

視網膜脫落亦有程度之分，如果狀況輕微是可以經手術修復、回復本來視力（圖 Banville Optical）

經醫生診斷，王先生是因為撞撃導致右眼視網膜脫落，幸好發現得早，可以用手術進行修復；若放任讓情況繼續惡化，當視網膜脫落蔓延到黃斑區，就會造成視力嚴重下降甚至失明。

同類型的事件其實並不罕見，早前在內地亦有另外一名男子於淩晨追劇時，因睡意襲來手鬆讓手機砸到左眼，導致左眼內壁骨折，視神經因而損傷、視力下降到 0.1，幸而後來經過治療，視力逐漸恢復到了 0.6。

床上玩手機 4 大注意事

在床上舒服地玩手機，已經成為人們睡前的「指定動作」，但如果姿勢不正確，則可能誘發不同方面的健康問題，中山大學附屬第六醫院眼科主任夏朝霞，對於習慣性夜晚睡前玩手機的用家，就提出了以下 4 項建議👇👇👇

資料來源：杭州網