Hyundai IONIQ 5電動車試駕｜科幻型格V2L超實用，但值不值得買？

Hyundai IONIQ 5 電動車試駕，值不值得買？｜要說近年最有科幻感的電動車，除了還未知何時香港才會推出的TESLA Cybertruck外，便是今次記者將要試駕的Hyundai IONIQ 5。究竟新車值不值得買？立刻分享試車體驗。



Hyundai IONIQ 5經典設計回歸

Hyundai IONIQ 5參照70年代同廠量產型號Pony的破格思維，車身大玩稜角線條設計、HATCHBACK車身、車頭的瀑布線條LED燈，最欣賞車尾燈大玩PIXEL點陣設計，有點復古味亦感覺十足未來感。

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身為CUV（Crossover Sport Utility Vehicle）的IONIQ 5，車身非常大足足3米軸距（車身4,635 x 1,890 x 1,605mm），坐上車後無論前座或後座都非常寬闊。加上前座有電動模式，一撳就可以自動拉後躺下，無論充電或停車等候時休息都幾嘆。車架是用了專門為電動車設計的E-GMP底盤，因此車身就冇因為油改電的車架一貫車底較高的問題，上落車不會太高，或後座座椅都不會太矮而坐得頗舒服。

記者今次試駕Hyundai IONIQ 5 長續航四驅版（IONIQ 5 R+ AWD）

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長續航四驅版試駕

今次記者試駕長續航四驅版（IONIQ 5 R+ AWD），官方指續航力達430km、306ps、61.7kg-m峰值扭力，0-100km只需5.2秒，起步快，駕駛時加速力高，推背感強。駕駛時軚盤撥片可以設定iPedal以及3級回收力設定，記者就十分喜歡自動的iPedal模式，回電拖慢車速之餘，習慣後亦能夠完全減速停車，真正可以當「單腳操作」。而IONIQ 5雖然車身較高，高速轉彎時都不會太飄，駕駛操作感良好。

Hyundai IONIQ 5

香港版IONIQ 5分為3個版本：基本後驅版（IONIQ 5）一換一賣$412800、長續航後驅版（IONIQ 5 R+）一換一賣$453800、長續航四驅版（IONIQ 5 R+ AWD）一換一賣$495800。基本版續航力只有384km、217ps、0-100km需要8.5秒；長續航後驅版則451km、0-100km7.4秒。

Hyundai IONIQ 5 軸距達3米

PIXEL設計的車尾燈

Hyundai IONIQ 5駕駛感不俗，其實還有一個非常重要的賣點，便是配備Vehicle-to-Load (V2L) 供電功能，車主無論於後座、甚至車外都可以直插不同電器，如Notebook火牛、甚至近年時興玩車中泊。去到戶外用任何露營用品、電器、甚至打機都冇問題。充電速度亦非常驚人，它對應最高350kW直流快充，最快18分鐘就可以充滿八成電，而香港亦早前已有300kW快速充電裝置登陸於中港城，5分鐘的充電時間即可增加高達100公里續航能力，在緊急時都可快速為車充電。而一般50kW快充，都只是需要最多69分鐘充滿。

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總結

總括而言，記者認為Hyundai IONIQ 5是近年非常有誠意的電動車，無論由外型、駕駛感，甚至實用性都有非常高水準，亦因為新車太受歡迎推出幾個月就已經訂爆單，如果現在才訂車最快要2024年才可交車，難怪代理新車推出不久便立即加價。就算現價已加至四十多萬，其實在市場上仍然是頗吸引，如果不急於這兩年換車的車主，值得考慮。



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