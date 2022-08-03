冷氣機｜雖然近日開始有雨，但夏天高溫依然難耐，有不少用家都發表意見指家中的冷氣開啟長時間都未能成功降溫，質疑冷氣功率是否不足。但其實影響冷氣機降溫效能的因素很多，包括冷氣擺放的位置、室內的裝潢、傢俱擺位等。



美國消委會 7 大冷氣使用／安裝貼士

位於美國性質類似香港消委會的消費者組織 Consumer Reports，日前就羅列了各大可能影響冷氣機運作的因素，除了使用上的貼士，亦讓用家在安裝、保養時有更明確的方向。

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【1】冷氣機擺位

陽光直射會令冷氣機更難製冷，故在選擇冷氣機位置時，最好就將之放在朝北的窗口、最好讓其被陰影遮蔽；同時留意冷氣的出風口有否被你的電腦、電燈等會散發熱力的機器阻擋。

【2】冷氣機封邊

安裝冷氣機時，多數會用不同種類的膠料封上其與窗口的縫隙，而部份物料如發泡膠等會隨時間／日照等因素而瓦解剝落，令熱空氣得以入侵單位內、影響冷氣機的降溫效能。

【3】清洗隔塵網

冷氣機隔塵網如果積累塵垢，會影響機內的氣流、降低降溫效率，故建議每幾個星期就為隔塵網吸塵，至少沒兩個月就進行一次清洗；如果使用中央冷氣，最好每年都找註冊技工進行檢查。

【4】避免移動式冷氣機

流動型冷氣機看似方便，但會產生很大噪音，而且效益甚低，經美國 Consumer Reports 的調查所得，一部移動式冷氣機需時 20 分鐘以上才能令測試環境由 90°F（約 32.2°C）降至 85°F（約 29.4°C），相反利用窗口式冷氣，15 分鐘以內就可以令氣溫降低 10°F（約 5°C）。

【5】遮擋太陽

如果想要減少用電，可以盡量以窗簾等工具不讓陽光進入室內，以減少冷氣機為降溫而支取的電力。

【6】開動吊扇

天花板上的吊扇可以輔助作降溫用途，據美國能源部推算，打開吊扇可以讓體感溫度減少 4°F（約 2°C）。

【7】勿校太低溫

如果將冷氣調校得與室外溫度差太遠，冷氣機就需要利用更多能量轉化熱空氣，故將冷氣溫度調校得更接近室外溫度，會有助節省用電。