小米摺機 Mix Fold 2｜近一兩星期可謂摺機的一大「爆發期」，雖然講起行貨就只有 Samsung Galaxy Z 系列兩機在香港推出，但如果連同大陸市場限定的出品一起考慮的話，還有小米與 Moto 的摺機也在近期開售，並且陸續以水貨形式進入香港。

而在稍早之前，最多用戶期待的小米摺機 Mix Fold 2 就已經在先達廣場的手機店有售，《香港01》科技玩物記者就進行了短暫的實機試玩以及為大家帶來最新報價。



小米 Mix Fold 2 上手、新世代應有的纖巧造型

目前的摺疊主要分為大、細兩種款式，而大屏幕摺機予人的印象一向偏向厚重，包括最新推出的 Samsung Galaxy Z Fold4 在這方面都未有太大突破，然而小米最新的 Mix Fold 2 卻可以大幅減少機身厚度以及重量，在展開之後僅厚 5.4mm，機身亦只重 262g，一拿上手就頓感：這才是新一代摺機應有的樣子吧？

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Mix Fold 2 的 8.02" 摺疊屏幕，除了顏色、亮度表現不俗，令人印象深刻的還有其出廠時已經配備的低反光保護膜，將直射屏幕的光線稍稍散射、減少反光，看得相當舒服（蔡浩騰 攝）

大屏幕平板介面

小米方面為了 Mix Fold 2 的摺疊屏幕加入類似平板的介面操作，包括一屏多工，不過它就未有加入類似 Samsung Galaxy Z 系列上的 Flex Mode 半摺合介面操作，比較可惜。

小米 Mix Fold 2 水貨參考價

小米 Mix Fold 2 在中國內地的售價為￥8999人民幣起，換算為港幣則約＄10500 左右，而先達方面的三禾電氣就以＄11900 起的價格出售 Mix Fold 2 的水貨，溢價為＄1400 左右，屬於合理水平，而且可能因為 Samsung 出品的同階對手售價還要再貴數千，小米 Mix Fold 2 這個價格就顯得更為吸引，令每輪存貨都很快沽清。

小米 Mix Fold 2 水貨各版本參考價👇👇👇

－12GB RAM + 256GB ROM 版本，水貨價＄11900

－12GB RAM + 512GB ROM 版本，水貨價＄12900

－12GB RAM + 1TB ROM，水貨價＄14900

查詢：三禾電氣