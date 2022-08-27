SWATCH X DRAGON BALL Z登場，悟空、斯路、菲利等特別版手錶細節睇｜最近SWATCH與DRAGON BALL Z合作推出非常特別的手錶，合共7款特別版套裝，每一款都以各位Z戰士們的特徵來打造，每一款都非常有趣。龍珠fans值得留意。



7款SWATCH X DRAGON BALL Z手錶，以色彩繽紛、俏皮和創新的風格與各龍珠戰士的特徵結合，而且手錶的正面和背面均以同一角色兩個版本元素。正面錶圈為英文角色名，反面則為日文，突顯細緻程度。

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7款以龍珠Z角色特色作設計的SWATCH

👇7款SWATCH X DRAGON BALL Z手錶細節👇

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GOKU（孫悟空）：作爲最後的撒亞人之一，搶眼的橙色及黑色的BIG BOLD手錶靈感來自 悟空的服裝。錶盤上顯示悟空的「悟」字，錶帶則帶有神祕的筋斗雲。（售價：$1090）

CELL（斯路）：紅帶軍爲報復悟空而創造的人工生命體，手錶明亮的綠色和黑色的 BIG BOLD 手錶捕捉到斯路的精萃。錶針上的粉紅點反映了眼睛顏色，黃色錶冠顯示出他的面部特徵，手錶錶帶的背面則描繪了他致命的黑色和深橙色的尾巴。（售價：$1090）

FRIEZA（菲利）：系列中最著名的反派，更是令悟空最終能變成了超級撒亞人。手錶具有兩種形態的菲利，手錶正面是白色和紫色，背面是粉紅色的襯線細節，靈感來自菲利的皮膚，而紅色圓點則酷似他的眼睛。（售價：$670）

MAJIN BUU（魔人布歐）：後期非常多有趣必殺技技能的反派，包括能夠把對手變成甜食並吸收他們的力量。手錶的黃色錶盤上有一個黑色「M」字母，靈感來自於魔人布歐的金色皮帶。手錶背面紫色和粉色的細節是布歐化身巨大形態時的披肩和肚子。（售價：$670）

GOHAN（孫悟飯）：悟空的兒子，地球上的第一個撒亞人與人類的混血兒，就在斯路遊戲中達超級撒亞人形態。手錶特點採用了龜波氣功的能量波設計以及在錶盤上印有「KA-ME-HA-ME-HAAAA（龜波條功）」字樣。錶帶正面飾有悟飯師傅笛子魔童送給他的繡片，反面則為他童年時身穿的服裝元素。（售價：$840）

VEGETA （比達）：墜落的撒亞人王子，與悟空戰鬥後獲得了一顆善良的心。手錶捕捉了 比達初次登場的模樣，那時發現戰鬥力探測器上顯示孫悟空的能量水平超過9000的一刻。白色錶盤上刻畫了孫悟空的輪廓。而紅色錶面上的黑白印花代表了他所使用的戰鬥力探測器鏡片，手錶的背面則展現了他的大猿形態。（售價：$840）

KAMESENNIN（龜仙人）：地球武術大師，也是無人不知的龜波氣功發明者，悟空小時候的師傅。手錶的錶盤以他著名的太陽鏡中汲得靈感，背面靈感則來自他的 Aloha 夏威夷襯衫。（售價：$840）

SHENRON（神龍）：一旦有人收集了 7 顆龍珠，神龍便會出現實現任何願望。 SHENRON X SWATCH BIG BOLD 手錶採用綠色龍鱗圖案和背面複製了神龍的腹部。錶圈上以日文和英文印上「Tell me your wish」，龍爪在錶盤上佔據了中心位置，周圍以 7 顆龍珠圍繞。亦會推出獨立編號的特別盒裝SHENRON X SWATCH NUMBERED EDITION 專為 Dragon Ball Z 系列狂熱粉絲而設。不過SHENRON X SWATCH NUMBERED EDITION 及 SHENRON X SWATCH於10月1日才會推出。