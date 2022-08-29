iPhone 14 預訂｜Apple 今年度的新 iPhone、即 iPhone 14 系列即將提早在 9 月 7 日進行發布，預料將會在 9 月底正式上市。每代 iPhone 推出，都會出現缺貨問題，作為真用家想要舒服地買機又不想用炒價入手？大概就只能向電訊商埋手。



幸而不同的電訊商都推出了相關的「5G旗艦手機」（由於與 Apple 的協議，「iPhone」一字通常都不能直出）早鳥登記方案，以下就由《香港01》科技玩物記者加以整合，各位果粉可以留意一下。

3 香港 - 14 天內保證出機

暫時綜觀各大電訊商的 iPhone 早鳥預訂方案，3 香港提供的方案最為優惠、而且加上了相關的「保證條款」。只要在 8 月 31 前到門市先付出＄500 訂金，即可以預留位置，在 iPhone 14 上市後的 14 天內拿到新機，而且機價直減＄3000。

3 香港「3步搶機王」預訂資料頁面

Smartone － 越早登記、越快出機

一向都有早鳥「RED Pass」的 Smartone 今年仍然有同樣的方案，留意其 RED Pass 是以類似「排隊」的方式進行預訂，故如果有心想要購買 iPhone 14 系列新機的朋友，可以先儘早登記。

Smartone「RedPass」預訂資料頁面

Csl － 兩條件參與「首輪訂購」

至於 HKT 旗下的電訊商 csl／1O1O，暫時就未見有類似的早鳥預訂計劃，然而在同一集團下的網購平台就推出了「Privilege Pass」，用戶只要持有此 Pass 即可以在 9 月新機推出時優先出機。

然而要取得 Privilege Pass，就需要是 Citi The Club 信用卡客戶，或於 8 月 24 日至 9 月 6 日期間購買 Club Shopping 貨品滿港幣＄2,000 (以單一訂單之淨現金額計算)；由於是以 Club Shopping 作平台，故屆時很大可能不需要上台都可以購買淨機。

Club Shopping「RedPass」預訂資料頁面

中國移動 － 優先接收通知、預留須為會員

中國移動香港與往年一樣有 MyLinkPass，然而按照慣例，登記後獲取得 MyLink Pass 性質與其他電訊商的早鳥預訂方案不同，中國移動僅會在新 iPhone 推出時通知持有 MyLink Pass 的客戶，如果要另外預留手機，則需要是 Privilege Club 的會員。

中國移動「MyLink Pass」預訂資料頁面

香港寬頻 － 僅通知、無排隊

近年租用 3 香港網絡、提供平價 Plan 的香港寬頻預計在 iPhone 14 推出時都會有機賣，然而其預先推出的登記頁面就講明只作「資料發放」用途，登記了並沒有預訂或排隊，各位果粉如想買機或最好另作他選。

香港寬頻登記資料頁面