網購騙局｜近年網購盛行，不少人都有在國外網站購物的習慣，除了可以買到香港市場沒有上市的產品，有時更可以用比香港低一大截的價格入手心頭好，例如一些歐美版本的電子產品。

而近日在美國多個網購平台之上，就出現了一堆價格非常吸引的流動 SSD 硬碟，但各位在付錢前記住要三思，不然就會誤墮另一網購騙局。



超平價 SSD、$300 港幣有 30TB！？

Walmart 及 AliExpress 為目前在美國運作的網購平台，近日就有美國方面的網民發現在這兩個平台之上，新上架了一批流動 SSD 硬碟，其外型與 Samsung 旗下的 T5、T7 系列硬碟非常相像，同時其性價比亦十分吸引，即使購買最大容量的 30TB 版本，在 Walmart 上都不過是＄38.99 美元，在 AliExpress 甚至可以＄31.4 美元入手、換算港幣即＄250 左右，其抵玩程度甚至連「抵玩」都未足以形容。

即使購買最大容量的 30TB 版本，在 Walmart 上都不過是＄38.99 美元（圖 Walmart）

作為大家的參考，一組 2TB 容量的便攜式 SSD，目前的市場價格約為港幣＄2000，至於 30TB 的便攜式 SSD 嘛…則仍然未曾進入大量生產的階段，故如果對電腦硬件市場有一定認識的話，相信很快就會知道上述在 Walmart、AliExpress 上架的 SSD 是假貨。

3 大跡象表示：你已中伏

但低價始終會引人上當，究竟這樣的 SSD 保安研究員 Ray Redacted 早前就在 AliExpress 上買到這款極平價的 SSD，插上電腦後，會明確顯示可用容量為「30TB」或「15TB」的整數，然而這就是明顯經過造假修改的證據，皆因所有硬碟裝置在使用前都需要被格式化，而此過程會動用一部份的容量，故其初始可用容量通常會比出廠容量少一點。

虛標的 SSD 容量通常都是完美的整數（圖 Russia Posts English）

有不少人回應指買回來的 SSD 可以正常儲存檔案、只是存取速度較慢而已，Ray Redacted 就進一步拆解了騙徒技倆，指黑客只是修改了 SSD 儲存檔案的協定，當用戶寫入新的檔案時，新加入的檔案會覆寫舊檔，但同時保留曾儲存的舊檔案名稱以掩人耳目，用戶直到存取檔案前都未必會察覺異樣。

拆解後可見內裡只是黏上了一塊底板，再插入一、兩張 MicroSD 卡（圖 Twitter）

而另一方面，Ray Redacted 亦對假貨 SSD 進行拆解，當拆開金屬外殼之後，內裡只是一個讀卡器，而當中拆入的記憶卡容量往往只有 512MB／1GB、總之就是遠遠未及宣傳所寫的水平；除了記憶卡，有網民亦發現 SSD 內插入的是一隻 USB 手指。

香港不少人都會在美國網購，難免會墮入類似陷阱，同時又因跨國購買最終求助無門。要避免受騙，除了在購物前先了解相關貨品的通常價格，同時最好選擇較知名的品牌，以免買到假貨。