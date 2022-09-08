Apple Watch SE 2成最抵玩之作？2000蚊有找兼具最新硬件規格功能｜最新一輪蘋果發布會《Far Out》已於香港時間9月8日凌晨舉行，一口氣公布了多款新產品；其中最多人關注的當然是新一代iPhone 14，不過縱觀整個發布會除了iPhone之外也有不少值得注意的亮點，例如「Apple Watch SE」就是今次發布會的最抵玩之選。



Apple Watch SE 2000蚊有找 功能齊全可能是全晚最抵玩

在今次蘋果發布會中一共公開了3個新的Apple Watch系列，包括正統Apple Watch 8、高端向的Apple Watch Ultra以及平價版本的Apple Watch SE第二代。

Apple Watch SE第二代保留了和上代相同的錶殼造型，但錶殼背面就重新設計，以尼龍合成物料製成，比上代更輕盈。而由於是平價版本在功能上當然不如標準版的Apple Watch Series 8全面，主要是錶內沒有體溫感應器，因此未能使用預測女性排卵期等功能；但它亦採用了與Series 8及Ultra同款的雙核心S8 SiP處理器，也能使用全新的「車禍偵測」及國際漫遊功能。

Apple Watch SE 2可能是今個發布會中最抵玩之選

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按圖放大Apple Watch SE 2官方賣點介紹：



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此外Apple Watch從來已有的睡眠數據統計、健身紀錄、播放音樂、Podcast、有聲書等功能在Apple Watch SE也同樣是一應俱全，同時它也有50米防水功能，戴著來運動、遊水都無問題。

可當成運動手錶是Apple Watch一大賣點

新版本的Apple Watch SE 2香港地區售價為1,999港元，定價以蘋果產品來說相當親民。有可能是蘋果感受到小米等其他品牌的低價智能手錶路線有龐大市場潛力，現在「蘋果手錶2000蚊有找」同時還有齊硬件規格和其他款式相差不多、可使用系列最新的功能等多個賣點，對於本來沒有使用智能手錶，對智能手錶並不抗拒但又不想一口氣就花數千元來試玩的人來說大概有相當吸引力。而對正使用數百或一千元左右的Android智能手錶款式、只需要如查看短訊、監測心跳等基本智能手錶功能的用戶來說，也是很吸引的「轉會價」。

至於Apple Watch Ultra的詳細發布內容請見科技玩物頻道另文介紹：

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