《賽馬娘》玩家注意，升iOS 16隨時死App做多一步保平安（附教學）｜iOS 16將於9月12日正式推出，相信不少iPhone用家都會第一時間升級更新，試玩最新功能吧。可是《賽馬娘》官方卻指，iOS 16有可能會令遊戲不能起動，如沒有好好「做多一步」，隨時save不保。



早前日本版《賽馬娘》官方出了公告，指iOS 16推出在即，或許玩家如升級後會出現不能進入遊戲的情況，如果沒有「做多做好連攜password」，如不幸出事隨時save不保。

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早前日版《賽馬娘》建議用家如升上iOS 16，最好在升級前設定「連攜password」以保安全。

其實遊戲中可以簡單地設定「連攜password」，設定後方便用家可以輸入玩家ID及password，在其他裝置上login繼續進行遊戲進度。不過如果玩家忘記了密碼，甚至沒有做到這設定，如升上iOS 16後開不到遊戲，便會save不保。

👇日版《賽馬娘》設定「連攜password」步驟👇

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雖然繁中版《賽馬娘》沒有相應的升級iOS 16的安全提示，但安全起見建議玩家將遊戲賬戶綁定，就算在其他device上簡易登入。

👇繁中版《賽馬娘》綁定戶口步驟👇

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