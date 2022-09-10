Apple 最新旗艦手機 iPhone 14 系列在 9 月 9 日晚正式開訂，今年的「戰情」相較去年激烈，首日到店取貨的名額在短時間內已經全被搶光。

未能搶到淨機的各位又想擁有新推出的 iPhone 14／iPhone 14 Pro？其實還有上台出機這個方法，而且今年各大電訊商提供的方案都相當吸引，即睇《香港01》科技玩物記者為各位整理的各台優惠！



Csl、1O1O：送世盃通行證

一如既往，今年度 HKT 旗下的 csl 及 1O1O 都是最早出 Plan 的電訊商，同時亦提供現客戶購買淨機的方案，雖然價錢上沒有減免，但買 iPhone 14 ／ iPhone 14 Pro 的淨機都可以獲贈「Now E 2022 足球盛事通行證」 (建議零售價＄1,280) 連 20GB 5G 本地流動數據 (每月 10GB 共 2 個月) 。

如果要優惠更多，自然是需要上台／加約，除了以上都有的「足球盛事通行證」以及 20GB 數據之外，還可以得到其他配件作贈品，另外按簽約長度可以減免機價、最多可減＄1800。

但值得一提的是 csl／1O1O 在價格上依然未有多作讓步，以月費 Plan 價而言，csl 及 1O1O 的優勢不大，最平價的 8GB 數據 Plan 已經要＄198，想較為高性價比的話，可考慮選用 50GB 方案，連月費回贈的話每月付出約＄336，但除了一般數據、通話之外亦包括 Netflix 及 Now E 的月費。

SmarTone：同一機價免費升級容量

Smartone 今年的 iPhone 14 上台出機方案相比之下較往年更有吸引力，除了月費價格有一定競爭力，42GB 用量月費都只為＄238、選擇消費券一筆過付款，更可享 5G 無限本地數據；另外今次在 Smartone 旗下選用 5G Plan 上台出機，可以免費升級至高一級的容量。

以 iPhone 14 Pro Max 為例，以 512GB 價錢（建議零售價 $11,899 ），便可Free Upgrade 買到 1TB 版本（定價 $13,599 ），變相機價即減 $1,700，另外買機更兼享免費 12 個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新」。

中國移動：預繳變減機價

中國移動方面的 iPhone 14 出機優惠就較為「傳統」，讓客戶以預繳方式上台出機，按數據方案訂定預繳金額，預繳越多，機價就減得越多。

以 iPhone 14 Pro Max 1TB 為例，原價 13,599，簽約 24 個月月費＄498 Plan 即預繳＄3,360，就可以用＄10,239 購機，而預繳將會在合約首 12 個月分期回贈至月費當中，即首 12 個月的手機月費連行政費可以減至＄236。

****部份電訊商暫仍未有推出 iPhone 14 系列之上台出機優惠計畫，本文章將持續更新，想留意更多上台資訊，可以留意頁面更新****