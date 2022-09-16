iPhone 14回收價持續更新｜先達價午後續升、ProMax炒價高近$3200
iPhone 14 回收價更新｜Apple iPhone 14 系列今日開售，在新機新功能之外，不少人更關心新 iPhone 的炒價行程，想不到 iPhone 14 Pro 系列先達場內第一口回收價高企，是近年最「炒得」的 iPhone！
（最後更新：9月16日 10：30 先達場內回收價）
(9 月 16 日13：30更新)
先達午市繼續升：iPhone 14 Pro Max 最多賺＄3200
以往的先達場內 iPhone 回收價在午飯時間會忽然下挫，然而今年 iPhone 14 系列的炒賣情況卻有明顯不同，除了有更多人持機進場放售，先達場內場外的交投氣氛都異常熾熱，回收價更是不跌反升。
最吃香的 iPhone 14 Pro Max 256GB 紫色目前的回收價高据＄13000 以上，連部份以往以低價著稱的回收店都開出＄13400，每部賺＄3200。而之前回收價稍低的 iPhone 14 Pro 在午市後亦又輕微上揚，大約有＄600～900 賺頭👇👇👇
(9 月 16 日10：30更新)
先達開市：iPhone 14 Pro Max 最多賺＄2600
踏入 10：30，旺角先達廣場「開市」，場內多間店鋪已經開出新的收機價單，在 Apple Store 門外已經有相當好價錢的 iPhone 14 Pro 系列機種在場內回收價節節上升，有時轉頭幾分鐘已經再升幾百。
參考稍早前打探的場內價錢，場內對「大機」 iPhone 14 Pro Max 的幾個容量版本都十分搶手，即使是 128GB 容量版本都有 +$2000，而最有賺頭的則是+＄2600 的 256GB。
至於「細機」 iPhone 14 Pro，則普遍見+$600~800，未算損手，但對比 Pro Max 自然不是重點所在 － 但至少仍比沒有價開出的 iPhone 14 強的。
👇👇👇iPhone 14 Pro 系列 9月16日 10：30 先達參考回收價👇👇👇
*****iPhone 14 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本頁面的持續更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****
iPhone 14 系列開賣直擊、超級「果粉」排頭位
iPhone 14 預約到店取機的首個時段為早上 8 時，在銅鑼灣希慎門外，開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊；排頭位的 Max 是一名超級果粉，由 iPhone 3GS 開始已經年年換機，今年更一口氣從 iPhone 13 升級至 iPhone 14 Pro，入手一部紫色自用。
問及他最感興趣的功能，Max 就為最為期待今年在 iPhone 14 Pro 型號上的 Dynamic Island「動態島」為重點所在；另外 Max 亦是一位美式足球運動員，有興趣入手新「頂配」版本 Apple Watch Ultra，認為可以幫助其訓練。
踏入 8 時正，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 14 系列新機完成交易。