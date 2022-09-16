iPhone 14回收價持續更新｜Pro機上升、Pro Max賺$2900（18/9）
iPhone 14 回收價更新（18／9 更新）｜Apple iPhone 14 系列今日開售，在新機新功能之外，不少人更關心新 iPhone 的炒價行程，想不到 iPhone 14 Pro 系列先達場內第一口回收價高企，是近年最「炒得」的 iPhone！
（最後更新：9月18日 16：00 先達場內回收價）
(9 月 18 日16：00更新)
14 Pro回收價回升、Pro Max 炒價繼續高企
早前 Apple Store 官網開出 iPhone 14 系列的訂購頁面，其中「細機」 iPhone 14 Pro 兩日都有不少貨讓果迷購買，更令Apple Store連續兩日都出現取機長龍。從而令先達回收價都直線下插。不過當貨量愈賣愈少，可是仍然供不應求下，星期日iPhone 14 Pro的回收價普遍回升不少，由賺數十元，熱門款式更升至每部可賺400元。
至於「大機」iPhone 14 Pro Max 方面，形勢之前相若，全線皆有＄2000 以上的溢價可圖，其中 256GB 容量版本依然吃香，全場皆有＄2700－$2900 左右「回報」，而由於 Apple Store 方面仍難買到，預料 iPhone 14 Pro Max 的炒價在往後幾日會繼續高企。
👇👇👇 iPhone 14 Pro 系列 9/18 16：00 參考回收價整理👇👇👇
(9 月 17 日12：00更新)
14 Pro「放題」價崩、Pro Max 炒價繼續高企
周六早上 Apple Store 官網開出 iPhone 14 系列的訂購頁面，其中「細機」 iPhone 14 Pro 竟然有大量貨供人任買，令 iPhone 14 Pro 全線回收價在先達開市之後大跌、一度插至負數水平，亦有多間店鋪表明不收，但是否「炒完」，就要看 Apple 方面是否有無限貨量供應，有炒家表明「Strong Hold」待價格回升才放售手上細機。
至於「大機」iPhone 14 Pro Max 方面，形勢與昨日開售之時相若，無線皆有＄2000 以上的溢價可圖，其中 256GB 容量版本依然吃香，全場皆有＄2700 左右「回報」，而由於 Apple Store 方面仍難買到，預料 iPhone 14 Pro Max 的炒價在往後幾日會繼續高企。
👇👇👇 iPhone 14 Pro 系列 9/17 12：00 參考回收價整理👇👇👇
(9 月 16 日19：30更新)
收工時間先達人流再增、全線回收價下跌
踏入 7 時，正是 iPhone 14 系列本交易日之尾聲，由於下班後大量人潮湧至先達放售 iPhone 14 系列，而且需要運往外地的貨量基本已經準備出發，故場內的回收價會出現本日最大的跌幅，即使是今日最搶手的 iPhone 14 Pro Max，在此時放機大概會比下午高峰時大減＄700～800。
👇👇👇 iPhone 14 Pro 系列 19：30 參考回收價整理👇👇👇
而此回收價水平大概會在未來數小時再度下挫，其實是回收商的慣用技倆，務求令經驗不足的炒賣新手以低價沽機離場、賺取更高的差額；而根據過往慣例，由於現金未能在銀行假期時進行及時補充，先達場內回收價在周末時亦會持續走低。
(9 月 16 日16：30更新)
先達人流劇增、有鋪停收部份型號
下午靠後時間，除了到店取機的炒家到先達放售 iPhone 14，Apple 官網的速遞貨亦陸續送到，大量人持機入場，就目前所見，先達內人龍處處，價格未有大跌，然而不同的回收店家就分別停收不同的型號。
例如先前一樣有價的 iPhone 14 Pro Max 128GB、1TB 型號，似乎是部份型號已經暫時收夠，只有 256GB 的 iPhone 14 Pro Max 仍然全先達都繼續搶貨，普遍以原價+3000~$3300 的價位收機，在此時段算是幾年來最佳的回報水平。
(9 月 16 日13：30更新)
先達午市繼續升：iPhone 14 Pro Max 最多賺＄3200
以往的先達場內 iPhone 回收價在午飯時間會忽然下挫，然而今年 iPhone 14 系列的炒賣情況卻有明顯不同，除了有更多人持機進場放售，先達場內場外的交投氣氛都異常熾熱，回收價更是不跌反升。
最吃香的 iPhone 14 Pro Max 256GB 紫色目前的回收價高据＄13000 以上，連部份以往以低價著稱的回收店都開出＄13400，每部賺＄3200。而之前回收價稍低的 iPhone 14 Pro 在午市後亦又輕微上揚，大約有＄600～900 賺頭👇👇👇
(9 月 16 日10：30更新)
先達開市：iPhone 14 Pro Max 最多賺＄2600
踏入 10：30，旺角先達廣場「開市」，場內多間店鋪已經開出新的收機價單，在 Apple Store 門外已經有相當好價錢的 iPhone 14 Pro 系列機種在場內回收價節節上升，有時轉頭幾分鐘已經再升幾百。
參考稍早前打探的場內價錢，場內對「大機」 iPhone 14 Pro Max 的幾個容量版本都十分搶手，即使是 128GB 容量版本都有 +$2000，而最有賺頭的則是+＄2600 的 256GB。
至於「細機」 iPhone 14 Pro，則普遍見+$600~800，未算損手，但對比 Pro Max 自然不是重點所在 － 但至少仍比沒有價開出的 iPhone 14 強的。
👇👇👇iPhone 14 Pro 系列 9月16日 10：30 先達參考回收價👇👇👇
*****iPhone 14 系列開賣首日預計炒價將會不斷浮動，想要緊貼市場消息就要留意本頁面的持續更新，不過亦要提提大家，iPhone 並非可靠的投資產品、回收價格可升可跌，各位炒賣前宜先衡量自身負擔能力。*****
iPhone 14 系列開賣直擊、超級「果粉」排頭位
iPhone 14 預約到店取機的首個時段為早上 8 時，在銅鑼灣希慎門外，開店時間前已經有大量「果粉」在門外排隊；排頭位的 Max 是一名超級果粉，由 iPhone 3GS 開始已經年年換機，今年更一口氣從 iPhone 13 升級至 iPhone 14 Pro，入手一部紫色自用。
問及他最感興趣的功能，Max 就為最為期待今年在 iPhone 14 Pro 型號上的 Dynamic Island「動態島」為重點所在；另外 Max 亦是一位美式足球運動員，有興趣入手新「頂配」版本 Apple Watch Ultra，認為可以幫助其訓練。
踏入 8 時正，所有準買家即魚貫進場，並在 Apple Store 的職員幫助下成功買機，流程大致暢順，一息間已經有過百部 iPhone 14 系列新機完成交易。