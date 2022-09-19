目前大多數的手機都加入了防水認證，如 IP67﹑IP68 等級別，雖然有基本的防水能力，但並不等於完全防水，特別是咸水更加無計可施。近日，有網民在連登討論區開 post，用一個意想不到的方法，為入水的 iPhone 進行搶修，引來大量網民討論。



「慢煮」iPhone

網民在連登討論區開 post 指，iPhone 13 Pro 入水，被系統指 Lightning 插頭有水，因此不能充電，即使用無線充電也只會出現「白蘋果」，完全不能操作。網民決定把 iPhone 放入密實袋，再用 3D Printer 強行幫 iPhone 加熱。先後把 iPhone 13 Pro 加熱到 40～45度後，手機開始起霧，更有後鏡頭中看到明顯的水珠，已經能清楚看到三鏡頭被水氣弄到模糊。

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網民嘲笑：有密實袋喺度點蒸發啲水

其他網民看到這個做法後，大多認為不可行，並指出如果機入仍是濕的話，強行加熱只會令 iPhone 更快壞，而且覺得加熱會令電池損壞，甚至隨時爆炸。其中，有網民建議比起「慢煮」，不如用米﹑防潮珠，或抽真空可能更有效。

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👇👇網民回應👇👇



最後結果成功反CUP

在一致不看好的情況下，繼續嘗試加熱，而且改變受熱位置，最後竟真的能重新使用 Lightning 線充電，可以打開系統，甚至瀏覽連登 App。經過多次加熱後，三鏡頭的水氣也消失了，但截稿前仍未有測試後鏡頭的資料，未知功能是否完好。雖然這方法能重新啟動 iPhone，但系統指「原深感測鏡頭」出現問題，因此已停用 FaceID，不過目前不能確定是入水，還是加熱能 FaceID 失靈，但光是可以重啟 iPhone 就令很多網民始料不及。

資料來源：LIHKG

睇完網上「偏方」，還是看看真正的手機防入水6大注意事項吧。

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