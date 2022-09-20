iPhone 14 Pro／Pro Max 早前傳出 iOS 16 Bug，在轉移資料﹑相機畫面預覽﹑企業用戶身份驗證上有錯誤，需要升級 iOS 16.0.1 修復。近日，又有用家發現另一個嚴重 Bug，使用部分第三方 App 開相機的話，後鏡頭竟不明所以地震動和發出零件碰撞的噪音。



三鏡頭狂震

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 部分用家發現，當使用第三方 App 打開相機時，如 Snapchat﹑TikTok﹑Instagram 等，三鏡頭會出現震動，以及發出噪音。從用家影片中，鏡頭震動時導致的零件碰撞聲非常誇張，畫面也會因為震動沒法正常拍攝。

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Apple 官方回應：暫時別用第三方影相app

Apple 向彭博社發出的聲明中，承認了這個問題，而且將會在下星期推出修復更新。同時，建議用家如果發現自己的手機出現以上問題，盡量不要讓手機的鏡頭震動和發出噪音，即暫時不要在第三方 App 打開相機，因為有可能會導致硬件損壞。

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So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

資料來源：9To5Mac