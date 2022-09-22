Honor 70 香港上市實機試｜曾為華為子品牌的榮耀 Honor，近年以獨立品牌發展得不錯，更有意在香港市場大展拳腳，繼早前在香港推出頂級旗艦 Magic 4 Pro 之後，Honor 今日（9 月 22 日）就宣布將帶來另一部新作 Honor 70。



Honor 最新中階拍攝機種 Honor 70 今日宣布在香港上市並開始預訂（蔡浩騰 攝）

Honor 70 為 Honor 品牌中受眾最廣的系列出品，價錢相對親民，雖然在處理規格會偏向中階，但拍攝硬件上就一向較有驚喜，今代 Honor 70 就採用了新一代的 5400 萬像素感光元件，究竟實際表現如何？《香港01》科技玩物記者以下就為大家帶來實機試玩報告。

Honor 70 上手：整體美型、惟仍稍染華為味

Honor 70 屬於典型的大眾機型，機身僅重 178g，上手已經感受到其十分輕巧，再加上金屬機框及曲面玻璃的搭配，握在手中的感覺十分纖巧，大有數年前 Samsung Galaxy Edge 系列的旗艦質感。在纖巧的機身內，Honor 70 內置了 4800mAh 電池，另支援 66W 快速充電。

Honor 70 提供三種機身顏色選擇，包括亮黑、亮銀以及墨綠

Honor 70 提供的三種機身顏色當中，是次借測的亮銀色特別加入了水晶折射紋理，放在光線下有著多邊型折射，相當有特色。

雖然機身顏色有突破，但背面兩個大大的鏡頭模組難免讓人想起華為在年頭推出的 P50 系列（蔡浩騰 攝）

中階處理表現

一般的設備資訊App 會顯示 Honor 70 用的是 Qualcomm Snapdragon 778G，但其實是其加強版Qualcomm Snapdragon 778G+（蔡浩騰 攝）

Honor 70 內置 Qualcomm Snapdragon 778G+，是一枚較為冷門的 5G 中階處理晶片，但基本表現不俗，在日常操作不會有大礙之餘，電力續航的表現亦享負盛名，最近的代表作就有 Nothing Phone (1)。

5400 萬像素拍攝表現值讚

Honor 70 的主鏡頭採用了全新的 Sony IMX800 感光元件，是市場上十分罕見的 5400 萬像素鏡頭，另外廣角鏡亦足有 5000 萬像素（蔡浩騰 攝）

Honor 70 的最重要賣點，在於其主鏡頭採用了全新的 Sony IMX800 感光元件，是市場上十分罕見的 5400 萬像素鏡頭。IMX800 每枚像素尺寸為 1µm，並可以四合一像素的方式輸出 2µm 像素的相片，令拍攝鏡頭的進光量大增、縮短成像時間，令拍攝出的畫面相當銳利。

而值得一提的，是 Honor 70 加入了自家的 Honor Image Engine 算法，在拍攝之後會進一步提升相片的色彩及銳利度表現，隨手拍幾張的質素已令人相當驚喜，甚至有媲美旗艦機的表現👇👇👇

👇👇👇按圖放大看 Honor 70 主鏡頭實機試相👇👇👇

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👇👇👇按圖放大看 Honor 70 廣角鏡實機試相👇👇👇

Honor 70 香港上市售價及預售優惠詳細資料

Honor 70 在香港將提供 8+256GB 之記憶配置，並於 9 月 30 日起正式發售，售價為＄3,699。

由9月22日下午6時起至9月29日，於各大渠道預訂HONOR 70並成功登記之首500名顧客，可獲贈無線藍牙耳機 Honor Earbuds Lite 2 (建議零售價＄599)，及後成功登記者可獲贈智能手環Honor Band 6 (建議零售價＄329)，數量有限，送完即止。