Honor 70香港上市實試｜$3699買美形纖巧機身、拍攝表現直迫旗艦
Honor 70 香港上市實機試｜曾為華為子品牌的榮耀 Honor，近年以獨立品牌發展得不錯，更有意在香港市場大展拳腳，繼早前在香港推出頂級旗艦 Magic 4 Pro 之後，Honor 今日（9 月 22 日）就宣布將帶來另一部新作 Honor 70。
Honor 70 為 Honor 品牌中受眾最廣的系列出品，價錢相對親民，雖然在處理規格會偏向中階，但拍攝硬件上就一向較有驚喜，今代 Honor 70 就採用了新一代的 5400 萬像素感光元件，究竟實際表現如何？《香港01》科技玩物記者以下就為大家帶來實機試玩報告。
Honor 70 上手：整體美型、惟仍稍染華為味
Honor 70 屬於典型的大眾機型，機身僅重 178g，上手已經感受到其十分輕巧，再加上金屬機框及曲面玻璃的搭配，握在手中的感覺十分纖巧，大有數年前 Samsung Galaxy Edge 系列的旗艦質感。在纖巧的機身內，Honor 70 內置了 4800mAh 電池，另支援 66W 快速充電。
Honor 70 提供的三種機身顏色當中，是次借測的亮銀色特別加入了水晶折射紋理，放在光線下有著多邊型折射，相當有特色。
中階處理表現
Honor 70 內置 Qualcomm Snapdragon 778G+，是一枚較為冷門的 5G 中階處理晶片，但基本表現不俗，在日常操作不會有大礙之餘，電力續航的表現亦享負盛名，最近的代表作就有 Nothing Phone (1)。
5400 萬像素拍攝表現值讚
Honor 70 的最重要賣點，在於其主鏡頭採用了全新的 Sony IMX800 感光元件，是市場上十分罕見的 5400 萬像素鏡頭。IMX800 每枚像素尺寸為 1µm，並可以四合一像素的方式輸出 2µm 像素的相片，令拍攝鏡頭的進光量大增、縮短成像時間，令拍攝出的畫面相當銳利。
而值得一提的，是 Honor 70 加入了自家的 Honor Image Engine 算法，在拍攝之後會進一步提升相片的色彩及銳利度表現，隨手拍幾張的質素已令人相當驚喜，甚至有媲美旗艦機的表現👇👇👇
👇👇👇按圖放大看 Honor 70 主鏡頭實機試相👇👇👇
👇👇👇按圖放大看 Honor 70 廣角鏡實機試相👇👇👇
Honor 70 香港上市售價及預售優惠詳細資料
Honor 70 在香港將提供 8+256GB 之記憶配置，並於 9 月 30 日起正式發售，售價為＄3,699。
由9月22日下午6時起至9月29日，於各大渠道預訂HONOR 70並成功登記之首500名顧客，可獲贈無線藍牙耳機 Honor Earbuds Lite 2 (建議零售價＄599)，及後成功登記者可獲贈智能手環Honor Band 6 (建議零售價＄329)，數量有限，送完即止。