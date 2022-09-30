華為山寨機｜在被美國制裁的幾年間，華為從「世界第一」的寶座跌下，但畢竟仍是極具規模的手機廠，其在中國內地依然有一班捧場客，然而近日就爆出華為手機專門店公然賣「山寨機」的消息，令不少「花粉」（華為粉絲曾經的專稱）大跌眼鏡。



華為專門店賣「山寨機」、店員指無詐拒退款

早年華為坐上國產龍頭手機廠之位時，曾經有一段時間大推類似 Apple 的銷售模式，除了手機趨向高階、精品化之外，又在全中國各地開設自家的「品牌體驗店」，以樹立華為的高格調品牌形象，久而久之亦成為了華為產品的專門店，如果想要購買華為出品的正貨手機，不少用戶都會前往這些華為品牌體驗店。

謝小姐在華為官方店買入的手機（右）及隨機贈送的配件（左）（圖 幫視頻）

然而日前一位謝姓女子，在福州光顧一間華為品牌體驗店並購買了一部價值 ¥3999 人民幣的「華為智選機」，回到家中漸覺事有蹊蹺，皆因隨機附送的全部配件上都印有華為的官方商標，唯獨買來的新手機，翻遍裡外都未有印上商標或是「華為」的字樣，再仔細翻找，謝小姐這才留意到連該手機外盒上標示的手機品牌亦非「華為」，而是 「TD Tech 鼎橋」。

華為推「山寨」屬「迫不得已」？

是次謝小姐買入的手機為 TD Tech M40，外型上與華為上年度推出的旗艦機 Mate 40 Pro 有九成相似（似得連保護殼都能共用的程度），主要的功能賣點在於 6400 萬像素的主鏡頭拍攝、6.5” 高清曲面屏幕，最重要的是支援 5G - 正正是華為因為美國制裁而未能包含在新手機中的功能。

雖然外型上有著十足的旗艦味，但 TD Tech M40 內置的處理器是 MediaTek Dimension 1000+，處理力大概是 3 年前的旗艦水平，放諸今日大概是中階定位，如果要賣近 ¥4000 的話確實有點定價過高。（圖 幫視頻）

如果再深挖一點，就會發覺 TD Tech M40 嚴格上而言未必算是一部山寨機，而是華為為了逃避美國制裁、但又要繼續推出 5G 機種的前提下所採取的迂迴手段，真要考究的話，鼎橋雖然與華為相互獨立，但與華為的關係仍然千絲萬縷。

根據數據顯示，早在 2003 年就在香港以「TD TECH HOLDING LIMITED」註冊成立， 目前的副董事長徐直軍，同時又是華為旗下幾家公司的董事、董事長或法人。

「華為智選手機」不是「華為手機」？店員拒退款

雖然 TD Tech 算是華為流落在外的「臥底」，但講到底品牌有異，而且 TD Tech M40 的規格與其外型所暗示的旗艦定位實在有落差，是以謝小姐心感不忿，折返華為體驗店要求按照收據上「華為手機可 7 日內無理由退貨」的條款進行全額退還。

然而就在此時，店員卻氣定神閒地指出謝小姐手上的並非「華為手機」，故不支持「7 日內無理由退貨」，因為「華為智選手機」並不是「華為手機」。

店員氣定神閒地指出謝小姐手上的並非「華為手機」，而是「華為智選手機」（圖 幫視頻）

這一說法令謝小姐一頭霧水，並表示在購買時店員並未有提及 TD Tech 手機並不是「華為手機」，一怒之下就找來傳媒理論，而在不久之後更驚動福州市市場監督管理局，最後在多方斡旋之下終於可以獲得全額退款。

然而華為官方店的不良誤導銷售手法亦因而浮出水面，網上有不少人回應指他們亦曾經歷過類似的事、被華為的官方店員哄騙買入「官方貼牌機」。