iPhone 15 必定轉 USB-C 插頭｜Apple 由 iPhone 5 起轉用自家開發的 Lightning Cable，當時的確比市面的Micro USB 插頭更先進、傳輸速度更快。而隨著近年USB Type-C 制式插口幾乎一統了 Android 智能手機及絕大部份流動裝置充電頭：正反皆可插入、高速充電、傳輸速度也比Lightning快，Lightning頭就漸漸變成史上過氣配備，連Apple自家iPad 都陸續改款。而歐盟近日終於通過法令，iPhone 14 將會是最終一代使用 Lightning 插槽的蘋果手機，iPhone 15 按照推出日期，誓必棄 Lightning 改USB-C！



一刀切冇計傾｜2024年底全線改USB-C

歐洲議會其實早就鼓勵電子產品廠商自發統一充電口格式，但成效並不理想，最終在近已通過決議，選定 USB-C 定為歐盟國家市面唯一的標準充電頭，且在早前完成表決，如今已成為一項法律，並已公開實施日期！由2024 年底開始，歐盟境內售賣， 100W 以內行動裝置，有12 項產品被納入規管：包括手提電話、平板電腦、耳機、電子書閱讀器、手提遊戲機等等，均強制統一採用 USB-C 充電頭；而手提電腦寬限期會有額外 40 個月的寬限期，USB-C充電頭以外的機款，仍可在 2026 年春季前售賣。

近年絕大部份 Android 手機及其他流動裝置都改用 USB-C 插槽（網上圖片）

據歐洲議會統計，歐洲消費者每年單是用在充電器的支出就達到了 2.5 億歐元，而未曾使用過、跟隨裝置附送的充電器又會被用戶棄置，額外做成 11000 噸之電子廢物。這項法律成立的目標，是不想再出現不同廠商使用不同款式充電器，減少電子廢物，更可防止廠商以自家充電頭強制消費者購買其產品。而除了統一充電頭規格，歐盟也表決通過，未來 USB-C PD 快充功率也要劃一定為 18W ，廠商在這方面也要做準備了。

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iPhone 15 必棄 Lightning 改USB-C

其實Apple 已陸續為iPad 商品線更換上USB-C 充電線，現時生產線上只有iPad 9代才使用Lightning插頭。不過最終 iPhone 14 系列仍然採用 Lightning 插槽，但按照今次決議，2023 年上市的 iPhone 15，很可能就真的會轉線棄 Lightning 改USB-C！

除了 USB-C，Apple 目前手上的另一個可能性還有一個－推出無插槽、單靠無線充電的 iPhone，但以目前的無線充電技術而言，可能性仍不算高（圖 PhoneArena）

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AirPods Pro 2 未轉USB-C

與iPhone 14同步推出的AirPods Pro 2 無線耳機，仍然沿用Lightning插頭，其實也合理，現時iPhone本身並未「轉會」，如果單是耳機先行改插，用家要多帶一條手機充電線也相當不便。再出新版AirPods，傳聞iPhone 15 的MagSafe無線充電口，能夠充當電池為手錶及耳機逆向充電，到時Apple又可「順勢」更新耳機充電盒，更賺一筆。

AirPods Pro 2開箱實測圖片（陳葦慈 攝）

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▼▼▼手機充電的5大迷思▼▼▼

轉甚麼充電插頭也好，使用外置電及火牛為手機充電時，其實還有很多貼士，有助你令到手機電池更耐用、更安全。

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