iPad Pro M2版本｜首度支援 Wi-Fi 6E、加入Apple Pencil懸浮感應

M2 版本 iPad Pro｜Apple 今晚連環發表新品，除了有歷來最大更新幅度的第 10 代 iPad，換「芯」登場的新版本 iPad Pro 亦如約而至。



M2 處理器更強更快

今次 Apple 一併更新了 iPad Pro 的 11" 以及 12.9" 版本，兩者外型與從前的 M1 版本基本上一模一樣，不過都採用了全新的 Apple Silicon M2 晶片，備有 8 核心 CPU，高效核心及節能核心大大提升，比 M1 晶片快達 15%；同時亦配備 10 核心 GPU，圖像處理效能的速度提升最高可達 35%。

而出於強大的處理效能，兩部新版本的 iPad Pro 除了可以編輯高清影片，亦可以拍攝 ProRes 影片，轉換 ProRes 片段編碼的速度更快達 3 倍。這意味著創作人只需一部裝置，便可即場完成拍攝、編輯及發佈電影級影片。

Apple Pencil 懸浮感應

今代兩部 iPad Pro 同樣支援第 2 代的 Apple Pencil 作手寫輸入，但就加入了全新的「懸浮感應」功能，讓屏幕在 Apple Pencil 筆尖距離在 12mm 內時，就可以感應到筆尖，並且在屏幕上顯示出圓點，更有效地提升落筆準確度。

支援 Wi-Fi 6E 高速連線

令人驚喜的，是今代的 iPad Pro 不單運算速度更快，連線上網的速度都有望加強。兩部 iPad Pro 都支援了最新的 Wi-Fi 6E 制式連線標準，下載速度高達 2.4Gb/s，比上一代快達 2 倍。另外其流動網絡絡版本將一併支援 Wi-Fi + 5G 流動網絡 (sub-6GHz 及 mmWave4)，現支援全球更多 5G 網絡。

iPad Pro M2 版本售價為？ 11 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號售價由 HK$6,499 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$7,699 起；12.9 吋 iPad Pro 的 Wi-Fi 型號由 HK$8,899 起，Wi-Fi + 流動網絡型號由 HK$10,099 起。 iPad Pro M2 版本發售日期是？ 全新 iPad Pro 由即日起 (10 月 18 日)，在包括香港在內的 28 個國家及地區，透過 Apple Store 接受訂購，並於 10 月 26日 (星期三) 起在零售店內發售。 iPad Pro M2 版本手人提供甚麼容量選擇？ 全新 11 吋及 12.9 吋 iPad Pro 備有銀色和太空灰外觀，並備有 128GB、256GB、 512GB、 1TB 及 2TB 配置可供選擇。

iPad 各型號規格、價格比較

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