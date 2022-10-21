廣告太討厭想隱藏？Google推新廣告中心 讓用家自行選擇廣告內容
撰文：蔡浩騰
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Google 隱藏廣告｜即使你的手機不是採用 Google Android 系統，今時今日各位智能手機的用家都是不能離開 Google － 至少他們的廣告絕對是跟你形影不離。當你瀏覽網站、用 YouTube 看影片、打開 Gmail，基本上都會見到 Google 的廣告。
既然是「避無可避」，倒不如考慮一下如何讓廣告內容變得適合自己的喜好？Google 今日（10月21日）就正式推出了名為「我的廣告中心 My Ad Center」的新工具，讓用戶可以選擇隱藏自己不想要看到的廣告、改為一些你應該更感興趣的內容。
減少 Google 對你「起底」
作為互聯網的廣告巨頭，Google 於推送個人化廣告的手法上已經非常完善，基本上你一連上網，Google 的廣告系統已經知道要讓你看到甚麼廣告，理論上過程中不會有人手窺視用戶的上網紀錄。
但在用戶更著重私隱的年代，Google 新推出的廣告中心至少可以讓用戶知道 Google 正掌握了你的甚麼資料，以及可以選擇性地減少 Google 利用你的甚麼紀錄作廣告推送。
如何選擇「你要的」廣告、隱藏「你不要的」廣告？
在掌握 Google 對你本身資料的深入程度以外，用戶亦可以透過廣告中心設定自己想看與不想看到的廣告內容。
如何打開我的廣告中心？
Google 的「我的廣告中心 My Ad Center」在即日推出，並會以逐步推送的方式更新至全球的用戶頁面中，想打開的話，屆時在 Google 的帳號設定頁面，或是在任何廣告的設定項中，都可以找到，算是一個相當方便的廣告設定途徑。
在 YouTube 顯示的廣告中可以直接按出「我的廣告中心」作設定（圖 Google）