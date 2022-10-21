Google 隱藏廣告｜即使你的手機不是採用 Google Android 系統，今時今日各位智能手機的用家都是不能離開 Google － 至少他們的廣告絕對是跟你形影不離。當你瀏覽網站、用 YouTube 看影片、打開 Gmail，基本上都會見到 Google 的廣告。



目前在網頁上見到的大部份廣告，其實都由 Google 進行推送（網上圖片）

既然是「避無可避」，倒不如考慮一下如何讓廣告內容變得適合自己的喜好？Google 今日（10月21日）就正式推出了名為「我的廣告中心 My Ad Center」的新工具，讓用戶可以選擇隱藏自己不想要看到的廣告、改為一些你應該更感興趣的內容。

減少 Google 對你「起底」

作為互聯網的廣告巨頭，Google 於推送個人化廣告的手法上已經非常完善，基本上你一連上網，Google 的廣告系統已經知道要讓你看到甚麼廣告，理論上過程中不會有人手窺視用戶的上網紀錄。

打開廣告中心首頁，在右上角已可選「個人化廣告」的開關，另外在這裡亦可以見到 Google 對於你的不同「分類」，此紀錄是以你平時的上網習慣推斷你的個人資料、愛好以及消費習慣，鉅細靡遺得甚至會嚇你一跳（圖 Google）

但在用戶更著重私隱的年代，Google 新推出的廣告中心至少可以讓用戶知道 Google 正掌握了你的甚麼資料，以及可以選擇性地減少 Google 利用你的甚麼紀錄作廣告推送。

用戶可以選擇 Google 選用甚麼紀錄作廣告推送，包括上網紀錄、YouTube 紀錄以及其他 Goolge 服務如 Google Maps、Gmail 等等（圖 Google）

如何選擇「你要的」廣告、隱藏「你不要的」廣告？

在掌握 Google 對你本身資料的深入程度以外，用戶亦可以透過廣告中心設定自己想看與不想看到的廣告內容。

在廣告中心的設定中，用戶可以決定哪些類別的顯示更為頻密，並且針對性地隱藏具敏感內容的廣告，包括酒精、交友、賭博、懷孕以及減重相關的內容都可以一鍵隱藏（圖 Google）

如何打開我的廣告中心？

Google 的「我的廣告中心 My Ad Center」在即日推出，並會以逐步推送的方式更新至全球的用戶頁面中，想打開的話，屆時在 Google 的帳號設定頁面，或是在任何廣告的設定項中，都可以找到，算是一個相當方便的廣告設定途徑。