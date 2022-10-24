港女嫌電競椅破壞新居美感、0尊玩割凳｜鄭伊健以《古惑仔》、《風雲》電影打響名堂，幾乎可以做第五天王，然而他出名愛打機、與世無爭，情願選擇少點工作都要留多點時間娛樂。是男人也想好像鄭伊健一樣，在家擺張電競椅、搞個打機房，可惜不是人人都那麼好運，最近有人在「巴打絲打 00九吹專區 Facebook Club」出文，提及自己與未婚妻，因為一張電競椅弄得賣樓退婚，6年情玩具的傷感故事。



0尊割凳｜鎖匙掉強迫退貨

網民Patrick Au在「巴打絲打 00九吹專區 Facebook Club」出文「感情問題我決定分手【長文慎入】」，表示本來已經買好樓，家居裝修也遷就女方要求使用日系木調，弄得成間屋「診所咁款」。樓主對新居的唯一夢想就是有張打機專用電競椅，由於他熟知女方脾性，決定來一場先斬後奏、米已成炊。但未婚妻卻完全不包容，認為電競椅破壞了新居的「日系診所」風格；鄭伊健在一個訪問中提及，打機比玩跑車便宜多。樓主本來想搞個爛gag討女友笑：「Maserati超跑就買唔起，但總算買到佢張櫈！」可是女友聽完後馬上用鎖匙掉他，迫他退款清走電競椅。

網民Patrick Au在「巴打絲打 00九吹專區 Facebook Club」出文「感情問題我決定分手【長文慎入】」

👉Airtag用法｜綁頸圈做錯兩件事狗狗兩度走失｜好心網民網上尋狗主

一覺醒來凳已割

記者上網搜尋，這張Maserati Mad-X 電競椅價值是$3680，不算非常之貴，其實掉了也未至於太肉痛，但樓主反而覺得，裝修方面他已完全尊重對方要求毫不過問，但女方卻沒有尊重過自己的一點點嗜好；結婚前連一張椅也容不下，將來那有立足之地？他決定堅持「唔跪」。誰知翌日早上，樓主發現愛椅已被割爛，女方更很冷淡的說：「而家解決咗啦，你攞張櫈落去掉，下次唔好嘥錢亂買嘢」。

Maserati Mad-X 電競椅價值＄3680

👉奧海城高達水星的魔女模型展率先睇｜入場掃正價HG風靈／RG神高達

冇圖冇真相，你話娶咗外母都得喇

樓主除了為椅子難受，更加感到非常心寒，突然發現自己終於看清未婚妻的真面目，離家出走沒再回到新居，更稱女友「日日100個miss call同千字文鬧我，還威脅不跟她結婚就起他底去Facebook群組跟討論區度。」樓主表示已cap圖及安排律師跟進；事件上網後有超過上萬人留言支持，又有人貼圖展示家中打機房晒恩愛「PS5同張椅都係我買畀老公」、「佢任我買」、「最好買兩張一齊打機」。不過也有網民質疑樓主一直沒有公開電競椅爛掉的相片，也沒有回應留言，覺得這是廣告宣傳。

冇圖你話你外母係伊織萌都得啦。（設計圖片）

網民點解港女割凳？（點圖睇）

+ 6

👉AV女優20大IG逐個睇｜愛澤香港被捕只屬三線｜三上悠亞已跌出10大

外父一句令事主下定決心

事主的未來外父外母表面充當和事老，骨子裡卻令事主發現，這家人全都不尊重別人一外父說：「咁大個人仲打機咁幼稚」認為成年人不應該為張凳激得老婆不高興，但樓主卻很清楚，重點不是椅子而是對方不重尊別人感受，所以他堅持提出離婚及索賠，此時未來外父現出本來面目，拍檯罵人：「而家全世界都知你地結婚，為咁少事就話退婚，仲話要賠張爛鬼櫈？我個女肯嫁俾你，你執到啦！死廢青！」樓主聽畢後決定懸崖勒馬、回頭是岸，表示已交給律師處理，堅持要求賠錢，賣樓、分手，各行各路。

人與人相處就是配合與妥協

勿論這個po的真實性，正如網民留言，不尊重別人，將對方喜歡的珍藏品掉棄的事件比比皆是。人是獨立個體，想法跟喜惡不可能完全一致，多點交換意見感想，作出合理的配合和妥協，才能長期共同生活。

巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club 留言截圖

來源：巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club