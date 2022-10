Nothing Ear (Stick)新耳機發布|雖然今年度靠著 Nothing Phone (1) 在科技界引起熱議,但大家可不要忘記 Nothing 這間科技公司其實是以耳機起家的,而就在稍早之前,他們就正式發布了他們預告了好一段時間的全無線藍牙耳機新作 Nothing Ear (Stick)。



唇膏造型的 Nothing 耳機 - Nothing (Stick)

在大約半年之前,就已經有消息指 Nothing 正在開發耳機新作,亦即是今次發表的 Nothing Ear(Stick),其當時被認為是 Nothing Ear(1) 的續作,然而隨著今次的發表,Nothing Ear(Stick) 明顯在功能上未能及得上配置有主動降噪的 Ear(1),反而是走更入門、平價的平民耳機路線。

講明是「Stick」,今次 Nothing Ear (Stick) 的電池倉殼就迎來大改變,不再是 Ear(1) 時的方盒設計,而變成了唇膏造型的圓柱體外殼,整體更為便攜且更輕巧,然而亦因為這樣的新設計,Nothing Ear(Stick) 不再支援無線充電,要充電就只能夠用到外盒上的 USB-C 插槽。

要取出 Nothing Ear (Stick) 耳機,只需要抓住一邊輕輕轉動就可以了,動作與「扭唇膏」的確有幾分相似(圖 Nothing)

挪走降噪、走平價舒適路線

在耳機造型上,Nothing Ear(Stick) 依然採用大量透明塑膠物料,但與 Ear(1) 在外觀上的最大分別,就在於它的耳機不再是入耳式,而是採用類似 Apple AirPods 的半開放設計,目的就是以舒適為主,Nothing 方面就強調今次的耳機僅重 4.4g,即使整日配戴都不會有不適感覺。

耳機上的長柄依然存在,然而值得留意的是今次 Nothing Ear(Stick) 改用了按壓式操作,取代了輕觸式,相信有更多用戶受落(圖 Nothing)

不過在放棄入耳式設計的同時,Nothing Ear(Stick) 亦將 Ear(1) 上作為招牌賣點的主動式降噪以及通透模式挪走,有助減省成本,明顯要走的是更大眾化的平價路線。

加強低音、通話質素

不過在另一方面,Nothing 仍然強調 Nothing Ear(Stick) 擁有的好音質,一對耳機內藏 12.6mm 的特制動圈單元,採用了高級磁鐵以達成目前市場最靈敏的反應,另外加入了特殊塗層以降低失真率。

Bass Lock 智能算法可以在輸出時補償低音的散失(圖 Nothing)

而為了彌補開放式設計帶來的低音散失,Nothing 方面就為Nothing Ear(Stick) 加入了名為 Bass Lock 的智能算法,在需要時加強 Nothing Ear(Stick) 的低音輸出。

在通話方面,Nothing Ear(Stick) 採用了與 Ear(1) 的三咪降噪功能,不過在算法上更加精進令其可以減去比 Ear(1) 多 3dB 的噪音,使通話更為清晰。

在續航力方面,Nothing Ear(Stick) 單次充電:播放時間最長可達 7 小時。通話時間最長可達 3 小時,若配搭充電盒,播放時間最長可達 29 小時、通話時間則最長達 12 小時,另外只需要充電 10 分鐘就可使用 9 小時,算是相當便捷。

Nothing Ear(Stick) 香港售價及上市資料

在發布 Nothing Ear(Stick) 的同時,Nothing 公布其正式售價為$99 美金,即約港幣$780 左右,如果其主要對手是 Apple AirPods 的話,此價位仍然具有不俗的競爭力。

另外 Nothing Ear(Stick) 在稍後亦將在香港上市,有興趣的話可以留意《香港01》科技玩物頻道的後續更新。