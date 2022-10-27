Nothing耳機平價版？Nothing Ear(Stick) 無降噪、轉走平價舒適路

撰文：蔡浩騰
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Nothing Ear (Stick)新耳機發布｜雖然今年度靠著 Nothing Phone (1) 在科技界引起熱議，但大家可不要忘記 Nothing 這間科技公司其實是以耳機起家的，而就在稍早之前，他們就正式發布了他們預告了好一段時間的全無線藍牙耳機新作 Nothing Ear (Stick)。

唇膏造型的 Nothing 耳機 － Nothing (Stick)

在大約半年之前，就已經有消息指 Nothing 正在開發耳機新作，亦即是今次發表的 Nothing Ear(Stick)，其當時被認為是 Nothing Ear(1) 的續作，然而隨著今次的發表，Nothing Ear(Stick) 明顯在功能上未能及得上配置有主動降噪的 Ear(1)，反而是走更入門、平價的平民耳機路線。

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講明是「Stick」，今次 Nothing Ear (Stick) 的電池倉殼就迎來大改變，不再是 Ear(1) 時的方盒設計，而變成了唇膏造型的圓柱體外殼，整體更為便攜且更輕巧，然而亦因為這樣的新設計，Nothing Ear(Stick) 不再支援無線充電，要充電就只能夠用到外盒上的 USB-C 插槽。

要取出 Nothing Ear (Stick) 耳機，只需要抓住一邊輕輕轉動就可以了，動作與「扭唇膏」的確有幾分相似（圖 Nothing）

挪走降噪、走平價舒適路線

在耳機造型上，Nothing Ear(Stick) 依然採用大量透明塑膠物料，但與 Ear(1) 在外觀上的最大分別，就在於它的耳機不再是入耳式，而是採用類似 Apple AirPods 的半開放設計，目的就是以舒適為主，Nothing 方面就強調今次的耳機僅重 4.4g，即使整日配戴都不會有不適感覺。

耳機上的長柄依然存在，然而值得留意的是今次 Nothing Ear(Stick) 改用了按壓式操作，取代了輕觸式，相信有更多用戶受落（圖 Nothing）

不過在放棄入耳式設計的同時，Nothing Ear(Stick) 亦將 Ear(1) 上作為招牌賣點的主動式降噪以及通透模式挪走，有助減省成本，明顯要走的是更大眾化的平價路線。

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加強低音、通話質素

不過在另一方面，Nothing 仍然強調 Nothing Ear(Stick) 擁有的好音質，一對耳機內藏 12.6mm 的特制動圈單元，採用了高級磁鐵以達成目前市場最靈敏的反應，另外加入了特殊塗層以降低失真率。

Bass Lock 智能算法可以在輸出時補償低音的散失（圖 Nothing）

而為了彌補開放式設計帶來的低音散失，Nothing 方面就為Nothing Ear(Stick) 加入了名為 Bass Lock 的智能算法，在需要時加強 Nothing Ear(Stick) 的低音輸出。

在通話方面，Nothing Ear(Stick) 採用了與 Ear(1) 的三咪降噪功能，不過在算法上更加精進令其可以減去比 Ear(1) 多 3dB 的噪音，使通話更為清晰。

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在續航力方面，Nothing Ear(Stick) 單次充電：播放時間最長可達 7 小時。通話時間最長可達 3 小時，若配搭充電盒，播放時間最長可達 29 小時、通話時間則最長達 12 小時，另外只需要充電 10 分鐘就可使用 9 小時，算是相當便捷。

Nothing Ear(Stick) 香港售價及上市資料

在發布 Nothing Ear(Stick) 的同時，Nothing 公布其正式售價為＄99 美金，即約港幣＄780 左右，如果其主要對手是 Apple AirPods 的話，此價位仍然具有不俗的競爭力。

另外 Nothing Ear(Stick) 在稍後亦將在香港上市，有興趣的話可以留意《香港01》科技玩物頻道的後續更新。

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