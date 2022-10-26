ASUS ROG Phone 6 蝙蝠俠版｜「遊戲」與「動漫」向來擁有共通的 Fans 群組，是以不同的遊戲產品間中都會找來動漫品牌進行聯乘計畫，不過大都以日系動漫作品為主。

然而近年大力發展 ROG Phone 電競手機系列的 ASUS，就找來美漫品牌 DC Comics 合作，推出旗下 ROG Phone 6D 的「蝙蝠俠特別版」 － ROG Phone 6 Batman Edition！



ROG Phone 6 Batman Edition 開箱：包裝、配件超有 Heart

在看到手機之前，ASUS ROG Phone 6 Batman Edition 的包裝相信會先「震懾」到各位蝙蝠俠的 Fans，其外包裝單計體積已經相當巨型，而其內涵更是十分具誠意，即便不是蝙蝠俠的忠粉，記者在看見時都感覺到其誠意。

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition 的外箱是一個超巨型的發泡膠手提箱，上面的封條還是蝙蝠型的，拿在手上有一種拿著蝙蝠俠裝備的感覺（蔡浩騰 攝）

打開箱子，除了手機本體之外，更有著不同的獨家特色配件，包括有特別版本的手機殼、蝙蝠形的手機卡針，最特別的就莫過於真能投射出蝙蝠俠標誌的蝙蝠燈！

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手機一樣有 Batman

外包裝、配件就十分有「蝙蝠味」，ROG Phone 6 Batman Edition 的手機裡外當然亦可以找到蝙蝠俠的身影，然而其手機本身的設計就較為低調，似是有意呼應蝙蝠俠的暗行者形象。

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ROG Phone 6 Batman Edition 發售詳情

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition 即日起於 ASUS Store 及其他零售渠道發售，除了配件有特別之外，單以手機配置而言與早前ASUS 在香港推出的 ROG Phone 6D一樣，皆採用 MediaTek 出品的 Dimensity 9000+ 晶片驅動，記憶體配置則為 12GB RAM + 256GB ROM。

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition 的建議零售價為港幣＄9,398，即對比相近配置的原版 ROG Phone 6／6D 貴＄1400，是否值得當然是見仁見智，然而其亦稱得上是聯乘手機中的一大誠意之作。