AirPods Pro 2 及各式全無線藍牙耳機輕巧方便，愈來愈多人習慣整天都戴上耳機，無論是坐車上班、午餐食飯、甚至在工作中都完全不脫下耳機。這本來是個人自由，但近台灣fb臉書社團「爆怨公社」就有一位台式手搖飲品的店員發文抱怨，指有不少客人點飲品時還戴著AirPods，溝通非常有問題，累己累人！



點餐還戴耳機｜店員怒吼：「遇到呢類人我一定變臉」

台式珍珠奶茶店，在購買飲品時特別多訂製的分量、味道、配料，如果點餐時不好好溝通，就會影響別人。「爆怨公社」早前有人分享工作時的不快，樓主是一位台式手搖飲品店店員，她覺得客人在點餐時還戴著耳機有點沒禮貌，問到客人「要幾甜、使唔使少冰」時，卻根本就沒有在聽，只識大大聲答「下？」在留言區中，不只台茶店員，很多從事接待、服務業的網民都表示同意，更怒吼：「遇到這種客人，我都會直接變臉」。

台式珍珠奶茶店在購買飲品時會被問及甜度、冰量、配料等，不好好溝通就會影響別人。（爆怨公社截圖／示意圖）

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「下下下…你到底下乜X！」

其實又難怪，雖然店員的工作是服務你，但一堆人點飲品時仍戴著AirPods或耳機，塞實兩隻耳仔又不暫停音樂：「對話由頭到尾佢都聽唔到，不斷下下下……你到底下乜X！」貼文一出，即引出很多被受其害的苦主留言支持及吐苦水。網民感同身受，抱怨現在太多人時常戴著耳機，在聽覺不清的情況下溝通，十問九唔應、聽錯的情況比比皆是。更有人沒意識到是自己聽力受耳機影響，以為說話細聲對方聽不到，竟然除下口罩！

爆怨公社截圖

各樣問題都要問幾次，一次比一次大聲才聽到，之後又重新戴上耳機，陷入無限輪迴。也不是每個店員都有耐性跟你玩，有位就表示：「我最鍾意呢類戴Airpods等餐，唔聽我叫Number既客人，我叫一次、兩次你都聽唔到，我就由得你企飽佢」、「你戴耳機聽唔到我講乜，仲要做個西面表示『下？』我？遇到呢類客我就直接同佢鬥惡」

（設計圖片）

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AirPods Pro 2是白買了｜通透模式也不懂用

還有不少網民笑言，既然都花千多元買AirPods Pro 2耳機了，為何就不懂開「通透模式」（transparency mode）：

這功能可以令用家不必脫下耳機，ANC降噪隔音及音樂都會暫停，耳機即時變身「助聽器」接收外界聲音，甚至會比不戴耳機聽得更清楚。蘋果的「自適應通透模式」更會防止忽然有轟音傳入用家耳仔，非常細心。

這個功能在有「Pro」字的AirPods 耳機中都能使用（包括：AirPods Pro、AirPods Pro 2及AirPods Max），而AirPods 2及AirPods 3本身就是半開放式設計，能聽到外間聲音，所以未能支援。

討論原文：連結

市面其他有通透模式藍牙耳機｜最平$699玩到

另外，其實市面不少幾百蚊的藍牙耳機都已經可以用到通透模式，以下精選3款：

1More Aero（$699）



$699高CP值定價，玩晒ANC降噪、通透模式、空間音訊，記者早前做過一次街頭試玩，它的隔音能力、通透模式性能均非常不俗，詳情可點擊的試玩報告：1More Aero $699藍牙耳機 挑戰AirPods Pro 2／Sony XM4 降噪比試

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Sony LinkBuds S $1,690（鍾世傑 攝）

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