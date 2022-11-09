旅行 Gadget｜泰國、日本等旅行熱點相繼開關，加上香港的隔離措施亦有放寬，令香港人的外遊意欲大增！現在要出外旅行，除了要帶齊衣物、證件，當然少不得各式令旅程更加流暢方便的數碼產品。

以下《香港01》科技玩物記者就為各位準備了出行前必 Check 數碼產品清單，同時也為大家推介一下 2022 年尾最新推出的旅遊好用 Gadget 科技新品！



出門前必 Check！6 大數碼產品令旅途更方便

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【1】SIM 卡

外遊時的上網方案，基本上是現代人出行前必然預備的一環，但即使你已經預備了漫遊日費／Wi-Fi 蛋／SIM 卡等上網方法，在出發前仍然可以購買一張當地用的 SIM 卡以備不時之需，留意這類型的 SIM 卡不啟動的話，有效期可以長達1～2 年，價格也不過＄100 內，作為後備必買。

【2】手機

除了上網 SIM 卡，手機亦可以多帶一部，除了可以在主機不幸失竊時作後備之用，如果有同行親友沒有上網方案的話，亦可以將後備的智能手機當成 Wi-Fi 蛋以分享網絡使用（但還是建議人人都要有自己的上網方案，以防失散或分開行動）。

【3】卡針

旅行時很多時侯會需要插拔 SIM 卡，如果在順手處可以用於彈出 SIM 卡槽的針狀物會更為方便，除了一般的手機 SIM 卡針，可以同時作為文件整理用的萬字夾亦可以作同樣功能，不妨多帶幾個。

【4】流動充電

手機是旅途中的必須品，但沒有電也只是廢鐵一件，故在隨身的數碼產品中必須要加入一個流動充電（即港人俗稱的「尿袋」），容量建議在 10000mAh~20000mAh 之間，太小怕容量不夠，太大又怕影響行動、甚至未能上機。

【5】USB 線

有「尿袋」，當然還要加上充電線，目前最新的數碼產品多以 USB-C 插槽為主，但如果同行者有人是 iPhone 用家，最好也預備多一條 Apple Lightning 線。

【6】旅行插頭／充電座

雖然外遊時絕大多數的酒店都會提供旅行轉插，但自己多帶一個轉插會更為方便；而除了一般的轉插之外，近來一些高功率的多輸出充電器在使用時會更為方便、尤其是當幾個親友都需要充電時，這類型的充電器就必建奇功。

2022 年新款好用旅遊 Gadgets 推薦

出行在外，手機、平板、智能手錶樣樣都要電，故在必然攜帶的數碼科技產品中，又以各式的充電產品最為重要，而沒有旅遊的這 3 年間，充電產品技術亦迎來了極大變化，尤其 GaN 物料的盛行令充電器體積大大縮細，更高輸出且更便攜，趁 2022 年尾，以下就為大家帶來不同的新款外遊用 Gadgets 推薦！👇👇👇

流動電池兼多合一無線充電板 － Momax AirBox Go（官方售價＄1,520）

Momax 年前曾以眾籌方式推出多合一的智能充電器 AirBox，而在今年再推出改良版本 AirBox Go，在體積上更為便攜，但就是市面上極罕有地同時取得 Apple 官方 Made For MagSafe 及 Made for Apple Watch 雙認證的充電產品，可以同時為 iPhone、Apple Watch 及 AirPods同步進行無線充電。

Momax AirBox Go 活像一個筆盒（蔡浩騰 攝）

AirBox Go 內置10,000 mAh 容量電池，上面的磁吸充電板可以為 iPhone 12／13／14 系列以 15W 全速無線充電。其設計為有線／無線兩用，進入室內時將電源接上 AirBox，就成為一塊多功能的無線充電板。

極迷你 Apple Watch 充電器 － Momax Golink（官方售價＄298）

Momax Golink 體積十分細小

AirBox Go 非常多功能，但對比一般俗稱「尿袋」的流動電池，其便攜性仍然為低，如果想要分開不同設備充電，除了另外購買的流動電池，Momax 另一出品 Golink 就是用來為 Apple Watch 充電的利器。

對比起原本非常累贅的 Apple Watch 充電線，Momax Golink 採用最簡化設計，只要將 USB 插頭插入電池／手機／平板的 USB-C 插槽就可以直接為 Apple Watch 供電，對於續航力一般的 Apple Watch 而言算是出行必備的「補品」。

旅行轉插 － 多合一輕量款 － XPower Pro TA3（官方售價＄218）

XPower Pro TA3（蔡浩騰 攝）

不少人出外旅行都習慣帶上「萬能蘇」／旅行轉插以便將外地適配當地的電力輸出，近年除了單純的 2 腳轉 3 腳之外，旅行轉插亦加入了不同的 USB 插槽以供為手機或其他智能設備進行供電。

如果只是用來為手機／平板充電的話，XPower Pro TA3 就擁有兩個 USB-A 及一個支援 20W PD 電力輸出的 USB-C 插槽，以輕量用途而言足夠有餘。

旅行轉插 － 多合一配中度 PD 充電－ Momax 1-World Gan 65W（官方售價＄348）

Momax 1-World Gan 65W（蔡浩騰 攝）

而如果需要為 MacBook 等較「大食」的電器充電，就較為推薦 Momax 推出的這一款 1-World Gan 65W，其支援 PD 的 USB-C 輸出最大可以作 65W 水平的充電，另外還有 USB-A 及 USB-C 各二，在負載水平上會較為優勝，當然價錢亦會較貴。

旅行充電器 － 一開四高輸出 － ProMini GT68／GT150（官方售價＄378／＄598）

ProMini GT68（蔡浩騰 攝）

如果需要同時為多裝置充電，旅行轉插可能會較為不穩定，想應付重度充電需要的同時用得更安全，可以考慮像 ProMini GT68、GT150 的外置一開四充電器，除了讓多裝置充電，其充頭位置亦可以按需要換上不同國家用的插腳，方便出行時充電之用。

如果需要為 MacBook Pro 充電，可以支援 100W 輸出的 GT150（右）則為首選（蔡浩騰 攝）

ProMini GT68、GT150 兩者都備有三個 USB-C 輸出以及一個 USB-A 輸出，各位可以按需要選購，如果只是中度需要，可以選擇最高輸出 65W 的 GT68，如果需要為 MacBook Pro 充電，可以支援 100W 輸出的 GT150 則為首選。

流動電池 － 重型多人用 － XPower PD20H（官方售價＄368）

流動電池方面，如果需要供多人使用的話，最好選擇容量大、而且支援多輸出的型號，XPower 這款 PD20H 可謂正中目標，除了內置 20000mAh 電量之外，其還自帶多條充電線，一併支援無線充電、USB-C、MicroUSB、Lightning 輸出，都算是流動電池界別的「攞你命3000」。

流動電池 － 雙線型格透明款 － XPower PD10V、B10B（官方售價＄328／＄238）

如果充電需要較輕量，XPower 新近還有推出兩個系列的透明外殼電池，其中 PD10V 更加入了 USB-C 及 Lightning 輸出線，兩小口子出行剛好夠用，旅行時用來打卡亦相當具型格。