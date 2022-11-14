部分手使用手機，都有追新款習慣或喜好，可能是為了追趕潮流，或追求最新的功能，即使根本做不著所有機能，也會認為手機越新越好。近日，台灣就有一個小朋友，因被質疑使用舊電話時，透過得體的回答獲得大量網民稱讚，更表示：「社會仍有知足」。



「手機夠用就好了」

Facebook 專頁「楊元慶 無法取代的溜溜球」早前分享，在捷運（地鐵）遇到一個使用舊式摺疊手機（並非摺疊螢幕）的小朋友，螢幕更有非常明顯的裂痕，正在用來瀏覽網頁。其後，旁邊一名「阿姨」對小朋友質疑：「啊你怎麼還在用這種手機？你的爸爸媽媽怎麼會拿這種爛手機給你用？」

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面對成年人的質疑，這名小朋友卻顯得非常得禮：「阿姨好，我覺得手機夠用就好了」。正是這一個回應，截稿前已引走7.9萬人在Facebook按讚，更紛紛表示小朋友懂得知足，很多大人都做不到。

其中，有一個留言非常有趣：「我兒子的手機也被笑，因為有一顆Home按鍵」，有 Home Button 的 iPhone 已經要數到 2017 年的 iPhone 8，或是平價版的 iPhone SE 3（2022 年），不論是 iPhone 8／ iPhone SE 3，沒想到現在使用有 Home 掣的 iPhone 也有機會被笑落後，可想而知這名小朋友是多知足。

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不過，現時使用手機也不單單只是用來「打出打入」，很多生活所需都已經要用App來處理，就算不是旗艦手機，入手一部CP值高的智能手機也是在所難免。以下將介紹 8 部 $2,000 以下的平價手機，適合小朋友／長者這一類用家使用。

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資料來源：Facebook@楊元慶 無法取代的溜溜球