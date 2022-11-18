iPhone 15 轉 USB-C｜印度政府繼歐盟後同樣落實 USB-C 充電介面新規定，有關方面表示會致力推動 USB-C 的廣泛使用，近日可能會正式通過新法例，迫使 Apple 未來不單要在歐洲，連在印度市場推出的新 iPhone 都必須放棄沿用多年的 Lightning 插槽。



iPhone 15 提早全線改用 USB-C

最近就有消息不停傳出，指 Apple 最快將會在 2023 年推出的 iPhone 15 系列上全面改用 USB-C 介面，而並不會等到 2024 年、即歐盟規定的生效日期才作出變革。而向來消息靈通的分析師郭明錤亦在其最新發表中確認了這一點。

平價機種速度只達USB 2.0規格

據郭明錤從 Apple iPhone 供應鏈上游獲得的消息，iPhone 15 系列的 4 個型號都將會轉用 USB-C 插槽，但較為平價的入門版本、亦即 iPhone 15 以及 iPhone 15 Plus 所用的 USB-C 將保留 USB 2.0 之資料傳輸規格，在資料傳輸時最快只有 480Mb/s，速度與現行的 Lightning 插頭相若。

Pro 版將有更快 USB 傳輸？

至於較貴價的 iPhone 15 Pro 以及 iPhone 15 Pro Max ，則會採用最少 USB3.2 或 Thunderbolt 的 USB 傳輸規格，有線傳輸速度能夠達到 20GB/s～40GB/s，大大提升檔案傳輸體驗，尤其會以 USB 將影片檔案從 iPhone 中抽取出來的影片製作人會更感實用。

將 USB 傳輸速度按裝置規格劃分並不令人意外，事實上早前發表的平價 iPad 10，雖然轉用了 USB-C 插槽，其支援制式亦是上面提及的 USB2.0 水平，而最高階的 iPad Pro 則搭載 Thunderbolt / USB 4 插槽，最高傳輸速度能達到 40Gb/s。

iPad 10，雖然轉用了 USB-C 插槽，其支援制式亦是上面提及的 USB2.0 水平（圖 Apple）

iPhone 15 五大規格傳聞

iPhone 15 尚有大半年時間才正式發表，但市場不斷有關於新機的消息流出。

除了郭明錤之外，彭博記者 Mark Gurman 早前亦爆料，指 iPhone 15 系列的頂級型號將改名「Ultra」，同時也是首部配備 USB-C 插頭的iPhone ，容量由256GB起頭，不會再生產128GB細容量機型。另外，郭明錤亦爆出 iPhone 15 Ultra 雙前置鏡頭iPhone，而主鏡頭會改用全新設計的「潛望鏡式」設計，一支鏡頭就可做到大倍率光學變焦，聽說足足有6x 倍zoom。

(圖片來源：4RMD）

Twitter 爆料人「LeaksApplePro」則預言iPhone 15採用鈦金屬邊框設計，比起現時的不鏽鋼物料，鈦金屬將會減輕 iPhone 重量，不過網民認為這個爆料人過往的預言可信性較低。

iPhone 15 Ultra 5大傳聞



1）首部 USB-C iPhone

2）儲存空間由 256 GB 起

3）首次配置 Apple 自家潛望式相機

4）加入雙前置鏡頭

5）改用鈦金屬邊框設計

