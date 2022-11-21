Facebook 更新｜Facebook 目前仍然是世界上最多人使用的網絡社交平台，然而隨著時代更迭，其用戶不斷流失並走向 Instagram、Snapchat 等新生平台，為了救亡，Facebook 的母公司 Meta 一直致力於推出新功能以「改善」用戶體驗。

不過在 12 月即將來臨的新版本中，Facebook 就未有加入重磅功能，而是會將 4 個舊有的功能刪減、其中不乏初期已經有大批用戶使用過的功能。



Facebook 刪走 4 項個人資料顯示功能

在過去多年的 Facebook 個人頁面中，Meta 都讓用戶輸入自己的地址、宗教、政治取向以及性取向等等資訊，但由 12 月 1 日更新的版本開始，Meta 就會將這 4 個資訊欄從 Facebook 的個人介紹中刪走。

性取向曾經是不少人必填的 Facebook 資料欄位（圖 Facebook）

Meta 方面的發言人在回應外國網媒 TechCrunch 的詢問時，表示今次的轉變主要是讓 Facebook「更容易閱覽及操作」，並且亦表示目前正在逐步對所有用戶作出通知，讓他們知道這 4 項個人資料將會從 Facebook 中刪除。

Facebook 用戶已經陸續收到官方通知，並提示他們若想保留資料，就要自行下載（圖 Twitter @MattNavarra）

如果有意保留相關資料「留念」，Facebook 用戶亦可以選擇打包目前版本的資料，但往後亦沒有平台作展示，實際作用不大。

有助減少衝突？

雖然今次 Facebook 刪除的這些資料欄位，都屬於不少 Facebook 老用家記憶的一部份，然而想深一層，目前大受歡迎的新生代平台如 Instagram、TikTok、Snapchat 等雖然沒有阻止用戶表達自己在性別認同、政治等取向，但亦沒有專門設計的欄位讓人們定性自己，反倒更鼓勵他們在平台上發聲表態，站在以用戶產生內容的平台立場上更為有利。

而另一方面，在現今非常容易產生二元對立爭論的網絡文化之下，減少用戶在地域、性別認同、政治、宗教方面的標籤，其實亦有助 Facebook 用戶擺脫先入為主的攻擊與爭論，從結果而言的確是可以促進 Facebook 整個介面的正向氛圍。