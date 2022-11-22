iPhone 15 機背設計大改｜雖然 iPhone 14 系列才發售 2 個多月，Pro 型號的炒風甚至還未完結，但人們對於即將在 2023 年發售的 iPhone 15 系列似乎更有興趣，而各界的爆料大神更相繼帶來有關此系列 iPhone 新作的傳聞、內幕，近日又有消息指 iPhone 15 系列的機背將會設計大改、更引入「經典」元素。



iPhone 15 系列機背改成圓角曲邊？

最近有關於 iPhone 15 系列外型的傳聞不絕於耳，除了有不止一個來源指出 iPhone 15 系列中的最高階型號、iPhone 15 Ultra 將會採用鈦金屬物料，間中都會掌握到 Apple 內部情報的 ShrimpApplePro 日前就在其 Twitter 上提到 iPhone 15 系列的設計將會迎來大改變，從過去三代的直角邊框，改成更圓渾的曲邊造型。

這種風格於近年的 Apple 產品上亦有跡可尋，例如早前更新的 M2 處理器版本，就是採用這種上直下彎的「J」型線條。（圖 Apple）

這種設計近年在不同手機上都有出現，據說可以增加手掌與手機之間的貼合面積、提升持機時的手感；而這種風格於近年的 Apple 產品上亦有跡可尋，例如早前更新的 M2 處理器版本，就是採用這種上直下彎的「J」型線條。

iPhone 5c 式設計惹議

網民製作的 3D 模擬圖（圖 Twitter）

在消息傳出後不久，不少網民就紛紛製作出模擬圖片，而在圖片出爐之後，有不少人回應指其造型與 Apple 曾被公認為塑膠外殼 iPhone、iPhone 5c 十分相似。

出於種種原因，當年 iPhone 5c 被公認為 Apple 的「失敗之作」，但無可否認的，是 iPhone 5c 四邊修圓的機背的確十分「好揸手」，只不過未知道 Apple 將之換上鋁金屬甚或鈦金屬後又會提供甚麼感覺？

iPhone 15 五大規格傳聞

iPhone 15 尚有大半年時間才正式發表，但市場不斷有關於新機的消息流出。

除了郭明錤之外，彭博記者 Mark Gurman 早前亦爆料，指 iPhone 15 系列的頂級型號將改名「Ultra」，同時也是首部配備 USB-C 插頭的iPhone ，容量由256GB起頭，不會再生產128GB細容量機型。另外，郭明錤亦爆出 iPhone 15 Ultra 雙前置鏡頭iPhone，而主鏡頭會改用全新設計的「潛望鏡式」設計，一支鏡頭就可做到大倍率光學變焦，聽說足足有6x 倍zoom。

(圖片來源：4RMD）

Twitter 爆料人「LeaksApplePro」則預言iPhone 15採用鈦金屬邊框設計，比起現時的不鏽鋼物料，鈦金屬將會減輕 iPhone 重量，不過網民認為這個爆料人過往的預言可信性較低。

iPhone 15 Ultra 5大傳聞



1）首部 USB-C iPhone

2）儲存空間由 256 GB 起

3）首次配置 Apple 自家潛望式相機

4）加入雙前置鏡頭

5）改用鈦金屬邊框設計

