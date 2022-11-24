iPhone／Apple Watch 八達通新功能，個人化自訂卡面功能實測｜iPhone版八達通app即日起，App隨時隨地更換手機八達通的卡面，隨時變裝，享受更有趣更個人化的體驗。用家只需要1個步驟，便可以簡易將iPhone或Apple Watch上的八達通卡面，轉化自己喜歡的動漫角色，記者提早實測這新功能，立刻示範如何轉換卡面。



首度為iPhone／Apple Watch版八達通推出新功能，與全球知名的卡通人物角色聯乘，包括Sanrio、鋼之鍊金術士、東京人像系統及不同貓畫等。用家只需要在八達通app內新增的「八達通卡面商店」，便可以選擇不同的動漫人物角色卡面，暫時已有14款不同卡面選擇，而且由即日起至2023年1月31日前，八達通用家都可以免費獲取一款卡面。官方指，未來將會有更多卡面款式推出。

八達通app新增更換卡面功能

14款卡款首度推出

由即日起至2023年1月31日，八達通用家均可從八達通卡面商店中為八達通在iPhone或Apple Watch免費領取一張卡面，購買卡面功能將會於稍後時間推出。

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記者實試簡易更換卡面步驟👇👇

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