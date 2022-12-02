二手筆電｜雖然手機盛行，但筆記本型電腦（Notebook）依然十分實用之處，是以不少人在開學、轉新工作時都會考慮購買一部，但如果當你打開你「全新」的筆電時，發現裡面已經裝有不屬於你的文件、檔案，你又會作何感想？



男子買全新筆電竟「附贈」他人婚照、發票

Huawei Matebook 16s，在購買當時包裝完好、並未拆封（圖 微博）

早前，一位居於中國內地山西的一名男子「通通」，到當地的一間「華為體驗店」購買今年 6 月份才正式發表的 Huawei Matebook 16s，在購買當時包裝完好、並未拆封，但當他將電腦帶返再開機後，竟發現裡面的 Matebook 16s 顯示在 6 月份時已經被開封激活，同時在硬碟中更存有數以GB計、不屬於通通本人的檔案，細看之下是另一位用戶在之前儲存的私人照片、文件、發票等等。

在硬碟中更存有數以GB計、不屬於通通本人的檔案（圖 微博）

通通一想之下覺得不妙，認為這是買到一部二手機或翻新機了，遂帶同機器、包裝以及發票折返店家，要求店家進行退換，甚至賠償。

然而在多次交涉之後，店家方面不但惡言相向，更以機器是通通「託朋友購買」為由拒絕負上任何責任，才令通通決定自行進行調查，中間竟還透過機內儲存的訊息聯絡上「前機主」，對方更指他在賣出筆電之前已經進行過格式化，實在不明白為何個人資料會原封不動地又出現在通通新購買的筆電之上。

堅決不退貨、最終賠 5000 人民幣作罷

在意識到事態嚴重，且急切想要店家方面作出賠償／退款的通通，最終決定拍攝影片，將維權過程中的錄影、錄音全部公諸於世。

通通最終決定拍攝影片，將維權過程中的錄影、錄音全部公諸於世。（圖 微博）

不過在影片上載後，就驚動到市場監管總局介入調查並從中調停，最後店家雖然未有將筆電退貨，但就為通通賠償了 5000 元人民幣，最終通通亦接受了這個方案，糾紛到此作罷。

據官方最終的調查結果指，該「華為體驗店」的員工是因為要完成內部訂下的銷售目標，故提前激活了涉事的筆電，但為何筆電內會有他人已經「格式化」後的資料？還有筆電是否真的「全新」等等謎團，最終亦因為通通接受賠償方案而不了了之。

筆電新舊可用 3 招檢查

作為一般的消費者，以全新機的價錢買到二手機，可謂不能接受。除了到有信譽的品牌店／連鎖店購買筆電之外，現在不少人會以網購形式購買筆電，未能如往常一般當場檢查，要確保自己新買回來的筆電為全新又有何方法？

首先，購買機種開盒前可以考慮以影片方式紀錄整個開箱過程，並即時檢查機身有何明顯的花痕／損傷，以及盒內的配件是否齊全。

一般而言，購買回來的筆電如果外觀無損，又可以正常開機，基本上不會有太大問題，但如果擔心買到別人用過的二手機，可以在設定好作業系統後安裝 CrystalDiskMark 一類硬碟檢查軟件，從參數中可以看見硬碟的使用時間，從而推斷出筆電有否被重度使用過。

筆電的使用時間，可以從硬碟的使用時間中直接反映（圖 Dcard）

另外，如果購買的是 Apple Mac 系列機種，亦可以在官方網站輸入機身內的序號、檢查你的 Mac 是否有在你得到之前就被激活過。