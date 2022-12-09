SPYxFAMILY口罩，安妮亞百變表情、漫畫風劇情限時搶購｜近月大熱動畫《SPYxFAMILY》，無論大量表情包的安妮亞，或是洛伊德、約兒等，都深受不少朋友喜愛。最近就連同WM Project推出聯乘設計口罩，合共11款口罩已在網店上預購，12月中正式發售。



WM Project最近與近日推出大熱動漫《SPYxFAMILY》合作，推出設計精緻的口罩系列。合共推出2個系列共11款口罩，包括「百變表情款」系列中，特別印有的深受大家喜愛、安妮亞嘲諷笑臉及震驚表情的款式。而「劇場版」系列中，手繪佛傑家族及金版安妮亞的款式同樣十分搶手。

現時網上商店購買《SPYxFAMILY 間諜家家酒》聯乘系列，除了可有早鳥優惠 $699 /5 個，$1299 / 10 個優惠，更多加$319 /2 個優惠。官方指12月14日正式推出，到時相信又會很快被搶購一空，想買就要快手。

「百變表情款」系列

《SPYxFAMILY》巧妙地把3個角色的百變表情融入5款口罩設計之中，其中安妮亞的經典嘲諷笑臉、遭受打擊的震驚安妮亞，以及吃花生的歡樂安妮亞款式，相信都令fans大為堝愛。

「劇場版」系列

6款劇情版口罩設計暗藏《SPYxFAMILY》情節元素，包括間諜及殺手工具、安妮亞校園帽，以及安妮亞最喜愛的花生先生。

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7仔預購P助與粉紅兔防疫套裝



除了《SPYxFAMILY》外，就連不少女孩子喜愛的P助與粉紅兔亦將會推出口罩防疫套裝，於7仔限時預購。

H-PLUS聯乘《P助與兔兔》帶來最新的防疫套裝，包括：成人3D MASK + 隨身洗手液連套 + 多功能口罩套。口罩100%香港製造的H-PLUS口罩兼備ASTM Level 3及BFE+PFE+VFE > 99%超高防規格，戴得時尚亦安心。

預購日期由即日至12月13日，有興趣的fans即到7仔預購。