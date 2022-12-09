Carousell 雖然非常方便買賣，但亦有很多用家表示，平台上有大量奇怪的買家／賣家，誇張殺價﹑「撩交嗌」﹑面交「甩底」等不計其數，甚至有一個 Facebook 群組專門討論這些用家。

近日，就有一個貼文引起大量討論，賣家上傳交易對話，指買家用 $30 買一部手機竟諸多批評，更在事後給予負評，令其非常難過。可是，留言卻一面倒批評賣家的行為，到底為什麼呢？



$30 賣舊手機

有賣家在 Carousell 上出售一部舊款手機，並以 $30 包平郵出售。結果在交收後，買家發現手機的電池已發脹，以及按鍵有問題。可是，賣家即認為「價錢已反映質素」，認為手機和電都未壞，舊手機電池發脹很正常，如擔心可以自行換電，因此不覺得自己賣這部手機有問題。

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網民：「送都唔要」

由於買賣雙方得不到共識，買家最後在 Carousell 平台上給予負評。而買家即把對話紀錄放在 Facebook 群組，表示：「其實一部賣$30包平郵的電話可以幾高汁（質）？」可是，留意的網民即支持買家，就算 $30 買一部手機當然不要期待太高，但電池發脹其實有爆炸風險，就算送也不會要，現在當商品出售實有不妥。

真係喪心病狂，賣電話定係賣炸藥呀？ Facebook@Carousell 乞衣+x客關注組

電池脹左就丟鬼左佢啦，你未聽過電池過熱發脹會爆炸？ Facebook@Carousell 乞衣+x客關注組

電池發脹已是最後警告

其實鋰的化學性質非常活潑，很容易燃燒，充電和放電或令電池溫度上升，有機會令電池內壓加大引致膨脹。當膨脹的鋰電池被刺破﹑擠壓或撞擊時，或令電池短路造成爆炸，所以當鋰電池發脹時，必須要更換，不應再繼續使用及充電，當然更不應折斷鋰電池。

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因此，這名 Carousell 賣家在事前知道電池已有發脹情況，但仍然出售手機，更沒有提早向買家通知相關情況，稍有不慎可能真的會發生意外，難怪大部分網民都留言直斥其非。

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資料來源：Facebook@Carousell 乞衣+x客關注組