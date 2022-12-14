外媒「Android Authority」最近在網上舉行了一個投票活動，由網民選出今年最佳的手機。分開三輪投票，合共的票數多達萬 6 票，由最初的 32 部手機開始，最後淘汰只有 2 部對決。而結果沒想到大熱的 iPhone 14 Pro 和 Galaxy S22 Ultra 都敗給一款手機。



在第一輪的投票中，共有 32 款手機可以選擇，當中包括旗艦和中階手機，如 Apple iPhone 14 Pro﹑Samsung Galaxy Z Fold 4﹑Nothing Phone 1等。「Android Authority」收到超過 3,300 票，結果由 Samsung Galaxy S22 Ultra 以 25%得票率成為榜首。而作為首次亮相的 Nothing Phone 1，也得到 2% 的票數，算是在用家心目中取得一定地位。

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（圖／Android Authority）

第二輪的投票中，就只留下得票比較突出的 Galaxy S22 Ultra（39%）﹑Google Pixel 7 Pro（34%）﹑Apple iPhone 14 Pro（15%）和Google Pixel 7（12%）。超過8,800票中，S22 Ultra取得最多票數再次成為榜首，令人意外的是，雖然 iPhone 14 Pro 佔據第三位，但明顯被 Google 和 Samsung 兩款手機拋離，可能和讀者群主要是 Android 用家有關。

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進入最後一輪的投票，最後只有Galaxy S22 Ultra﹑Google Pixel 7 Pro 對決，在累計約有5千多張投票後，竟由 Google Pixel 7 Pro 反勝，成為「Android Authority」票選的 2022年最佳手機。這個結果有可能和 Pixel 7 Pro 的相機表現有關，1/2.9 吋的感光元件超廣角鏡頭，加入微距拍攝，而且所有鏡頭都有 4K 高畫質錄影，對喜歡用手機拍攝的用家來說，CP 值是頗高。

資料來源：Android Authority

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