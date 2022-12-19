MC張天賦演唱會2023公售搶飛攻略，新Urbtix城網6大成功購票心得｜MC張天賦將於2023年1月20日至22日一連3場於紅館舉行演唱會，今次似乎只得一次公售，而且因為之後有另一位MC演唱會關係，似乎難以加場。如想購票的MC Fans就要留意今次公售！另外，今次MC張天賦公售將會在全新的Urbtix城市電腦售票網發售，購買流程與以往有所不同，因此大家亦都需要注意。



今次「This is MC」MC張天賦演唱會將會加2023年1月20日、21日及22日合共只得三場，於12月20日早上10時起公售。今次雖然都是Urbtix城網開賣，但因為由Cityline系統轉手至「貓眼娛樂」，因此購票流程有所不同。而且官方指新系統可以同時處理比以前多10－20倍的流量，以及不再是「321」倒數系統，而是改為排隊系統，因此fans們能夠購入的機會或許比以前增加。可是究竟能否真的易買了？仍是未知之數，始終是新系統的關係，未知其穩定性。不過，如果大家能夠學懂以下6個技巧，以及一早熟知流程，大可以提升搶飛機會。

This is MC 張天賦演唱會 👉直購連結

而記者早前就在另一位MC於新Urbtix系統中公售（Maria Cordero 肥媽演唱會2023），示範購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

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👇MC張天賦演唱會2023 座位表👇（約12900門票於城市售票網公開發售 ）

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

👉陳奕迅演唱會2022終極加場搶飛攻略｜Urbtix城網6大成功購票心得

MC張天賦演唱會2023 何時舉行？ 「MC張天賦演唱會2023」將於2023年1月20-22日（共3場） MC張天賦演唱會2023 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 MC張天賦演唱會2023 門券詳情？ 門票價格為$1080、$880、$680、$480 MC張天賦演唱會2023 購買詳情？ 2022年12月20日早上10時於Urbtix城市電腦售票網發售，購買連結及心得

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「MC張天賦演唱會」的頁面，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開「Urbtix App」或網頁，一同load入Urbtix網站，增加多幾個機會都好。（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

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電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

今次未知加場會有多少張門券，但以往經驗Urbtix出售約10000張門券，只大約賣2個小時，不過每當只餘下不足1／3門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜10時準時入網

開售當日，不要早過10時入網，因為現在Ubtrix會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上9：59分開始準備入網才是上策，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。