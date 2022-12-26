消委會 4G 手機｜5G 流動數據已經在世界各地推出近 3 年，手機市場的重心亦由 4G 轉移至 5G 市場，消委會早前公布的 2022 年智能手機測試報告，當中 60 部手機中 4G 型號就只佔當中的 12 部。



但 4G 機又是否與「平價」、「低階」劃上等號？從消委會的報告中不單可以找到 4G 連線的高階旗艦，亦有性價比不俗的型號，若然對 5G 網絡沒有興趣的話絕對可以參考。

華為旗艦「被迫」跌入 4G 群

因為 5G 是新世代連線規格的緣故，「4G」與平價機幾乎劃上等號，但在消委會的手機評測報告當中，排行首兩位的卻分別定價為＄7,988 以及＄10,988，其實兩部皆為華為出品，是 2022 年頭推出的 P50 以及 Pro Pocket，全因為美國禁制令的關係而未能在機內加入 5G Modem，「被迫」擠身 4G 機種的行列。

華為 P50 雖然沒有 5G，但憑不俗的拍攝、電池等表現，依然可以取良好評價（蔡浩騰 攝）

雖然未能用上最新一代的連線規格，華為兩部機種在拍攝、電池等表現之上都可以與一眾貴價 5G 機種看齊，是以在 4G 機種當中得以名列前茅。

小米繼續制霸 4G 機種

除了華為兩部貴價 4G 機之外，消委會報告中的其他 10 部 4G 機種都是定價＄2000 以下的平價款式，而在這個價位又剛好是小米的強項，在緊隨華為 P50 系列機種之後的 3 部機皆為小米品牌的出品，而且總評分與兩部華為機一樣，同為 4 星。

小米 4G 平價機當中，消委會對 POCO M5s 評價最高（圖 小米）

Samsung 一機充電速度排最尾

4G 機或者有不少價格先決的用戶會十分留意，但消委會的報告卻揭露了部份平價機種在使用上的問題，例如排行尾二的 Samsung Galaxy A03s 的電池表現就較差，除了續航力不足 40 小時之外，充電 15 分鐘後亦只有 5% 電量進帳，是今次測試的 60 部手機中最慢的。

60 部手機當中，Samsung Galaxy A03s 的充電速度為全數型號中最慢（圖 Samsung）

而至於排行最尾的 Realme C11，最主要的缺點就在於記憶體配置只有 2GB，在當今的 Android 系統環境中，難以長時間支持流暢操作。

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