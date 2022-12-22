消委會長氣手機2022｜消委會早前發布了 2022 年 4G、5G 智能手機的詳細評比報告，雖然按總評分來挑選自己的新機非常直接，但畢竟不同人對手機的要求都有所不同，今次《香港01》科技玩物記者就在消委會報告中抽出電量表現一項，精選 60 部手機中 12 部電力表現最佳的 12 部手機。



選購長氣機、電量非唯一基準

不少用戶都要求一部手機可以盡可能長時間地運作，然而要選擇一部「長氣」手機，卻並不止選擇電量大就可以。綜觀 2022 年的手機市場出品，4500mAh 甚至 5000mAh 電池電量已是司空見慣，但講到綜合的電力表現，就要多看幾個方面，例如手機在充滿電後的使用時間，以及手機充滿電的需要時長等等。

Sony Xperia 10 IV 機身小巧、輕盈，並首次在此系列中加入了 5000mAh 的大電池，讓續航力顯著進步（蔡浩騰 攝）

在充滿電後的使用時間方面，最「長氣」代表為 Sony 出品的入門之作 Xperia 10 IV，可以足足用超過 51 小時，驚喜地成為了 60 部手機之冠；然而 Sony Xperia 10 IV 欠缺快充技術支援，從 0％ 充滿電需要 2.5 小時，在眾手機中屬最下游位置，是以雖然其使用時間特長，在總體電力評價上亦未能登頂。

長續航優異之作集中於中階定位

而講到整體電力表現最佳的手機，消委會就只為 2 部機種給予 4.5 分的評價，分別為小米 Redmi Note 11 Pro 5G 以及 OnePlus Nord CE 2 5G，兩部皆為售價＄3000 以下的中階機種。

消委會中得到 4.5 電力表現高分的機種只有 2 部，其中之一是 OnePlus 今年推出的中階機 Nord CE 2 5G （圖 Gadgets Now）

而由於這定位的手機處理器電力需求較低的關係，它們都可以順利運作超過 43 小時，而且內置的快充技術亦能讓手機盡快「復活」，其中 OnePlus Nord CE 2 5G 在充電 15 分鐘後已經輸入達 61％ 水平的電量。

精選 12 部消委會電力高評分智能手機

除了以上幾部續航力優秀之作，我們亦在消委會報告中精選總共 12 部電力分數前沿，且可以運行達 40 小時或以上的智能手機機種，供需要「長氣」手機的用戶在選購時可以縮窄範圍。👇👇👇

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