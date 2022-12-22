陳奕迅演唱會2022搶飛攻略，防疫放寬加位 Urbtix城網6大成功購票心得｜Eason陳奕迅2022年演唱會現正如火如荼，場場爆滿。早前政府公布放寬座位限制後，由即日起不再有入場人數限制。因此演唱會方決定將餘下場次的15%座位都會在12月23日起開放公售。如果想在新Urbtix城網成功購票，就一定要有一定運氣之外，如有一定準備，提升不少搶飛成功率。



「陳奕迅演唱會2022」由12月24日至1月14日，合共14場次加位，每場都可放15%位置出來售賣，以每場約1000個座位計算，可合共多達約14000張門券，因此如仍未成功購票的Eason fans，就要把握今次機會了。而今次會在全新的Urbtix城市電腦售票網上發售，購買流程及技巧與以往有點不同，因此大家想成功購票就要留意以下心得了。

👉聖誕禮物Gadgets編輯推介2022｜$200-$1800數碼產品精選

而記者新Urbtix示範12月22日Eason當天票的購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

+ 9

陳奕迅演唱會2022 演唱會 👉連結1、連結2、連結3

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

👉日圓兌港元｜日圓大升！兌港元接近6算｜一App必裝收匯率到價提示

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括Blackpink、鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 4

👉 Netflix今際之國第2季｜山下智久全裸大戰土屋太鳳｜7大劇情亮點

陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會 2022 何時舉行？ 「陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會」將於2022年12月9日至2023年1月14日（合共18場） 陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會 2022 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會2022 門券詳情？ 門票價格為$980、$680、$480 陳奕迅FEAR AND DREAMS 香港演唱會 加位購買詳情？ 2022年12月23日早上10時於Urbtix城市電腦售票網發售，購買連結及心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「梁詠琪 時間 遇上我們 演唱會」的頁面，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開「Urbtix App」或網頁，一同load入Urbtix網站，增加多幾個機會都好。（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約14000張門券，大約可賣1個小時，不過每當只餘下不足1／3門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。