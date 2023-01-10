2022最紅、人氣大跌歌星盤點，演唱會網上炒幅調查！｜2022年剛過去，雖然當中曾經多次掀起疫情反彈，但各大演唱會仍然在這時期開辦，大大小小演唱會多達數十個，可見香港人真的很喜歡看Concert。不過並非所有演唱會都熱爆／炒爆，今次小編就綜合網上各大買賣場（如FB、IG及網上演唱會買賣平台等），看多個談論度高的演唱會，究竟炒幅多達多少？或貶值多少？盤點那些最紅或人氣大跌的歌星。



網絡炒價統計2022最紅、人氣大跌歌星盤點，今次以多個炒飛網站、FB、IG等綜合2022年舉行的熱門演唱會「炒價」（或炒燶價）來計算炒幅／貶值，來看看各歌星人氣度升跌。當然MIRROR、MC人氣爆燈，而Eason、軒仔等仍然保持一定人氣，反而有幾位歌星令人大跌眼鏡，無論人氣度及炒價都令人「意外」，即看這廿多個演唱會的人氣度吧！

（以下演唱會以舉行時間來排序）

Eason仍然人氣爆燈

👉 BLACKPINK演唱會澳門場｜2大搶飛方法！成為BLINK提升機會 附連結

即睇2022年演唱會人氣調查👇👇

+ 18

張敬軒 The Next 20 Hins Live in Hong Kong 演唱會

舉行時間：2022年5月（16場）

地點：香港體育館

門券炒幅：150-200％

人氣度：🔥🔥🔥🔥

關心妍「約 」20週年演唱會

舉行時間：2022年6月（2場）

地點：香港體育館

門券貶值：70-90％

人氣度：🥶

鄭欣宜 Between Us 演唱會 2022

舉行時間：2022年6月（3場）

地點：香港體育館

門券炒幅：120-150％

人氣度：🔥🔥

衛蘭 Janice Vidal Be Still Live演唱會 2022

舉行時間：2022年7月（3場）

地點：香港體育館

門券炒幅：100-110％

人氣度：🔥

MIRROR MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT演唱會 2022

舉行時間：2022年7-8月（原訂11場）

地點：香港體育館

門券炒幅：200-400％

人氣度：🔥🔥🔥🔥🔥

👉 港女公審｜Google Maps見紅線的士司機拒開車 港女公審受網民力撐

林家謙 SUMMER BLUES演唱會 2022

舉行時間：2022年8月（8場）

地點：香港體育館

門券炒幅：200-250％

人氣度：🔥🔥🔥🔥🔥

側田第一秒音樂會2022

舉行時間：2022年8月（2場）

地點：香港會議展覽中心

門券炒幅：100％

人氣度：🔥

周國賢 THE END LIVE 演唱會 2022

舉行時間：2022年9月（3場）

地點：香港體育館

門券貶值：90-100％

人氣度：🔥

洪嘉豪 x MC 張天賦 Kaho x MC FRENEMY Live 演唱會2022

舉行時間：2022年9月（3場）

地點：九龍灣國際展貿中心 匯星Star Hall

門券炒幅：120-150％

人氣度：🔥🔥🔥

草蜢 RE: GRASSHOPPER CONCERT 演唱會 2022

舉行時間：2022年10月（4場）

地點：香港體育館

門券貶值：90-100％

人氣度：🔥

鄭伊健 HERE & NOW EKIN IN CONCERT演唱會2022

舉行時間：2022年11月（10場）

地點：香港體育館

門券炒幅：110-130％

人氣度：🔥🔥🔥

洪嘉豪演唱會2022 The Cycle of … Kaho Hung Live

舉行時間：2022年11月（2場）

地點：竹翠公園（西九文化區苗圃公園）

門券炒幅：100-110％

人氣度：🔥

👉 The First SLAM DUNK影評｜井上實力反駁CG、配音、新曲不濟質疑

Dear Jane What's Happening Live 2022

舉行時間：2022年11月（3場）

地點：竹翠公園（西九文化區苗圃公園）

門券貶值：60-70％

人氣度：🥶🥶

側田第一秒音樂會2022 Part 2

舉行時間：2022年11月（2場）

地點：香港會議展覽中心

門券貶值：60-70％

人氣度：🥶🥶

Gareth.T湯令山 November Rain 演唱會2022

舉行時間：2022年11月（3場）

地點：九龍灣國際展貿中心 匯星Star Hall

門券炒幅：100-110％

人氣度：🔥

陳奕迅 Fear and Dreams 演唱會 2022

舉行時間：2022年12月-2023年1月（18場）

地點：香港體育館

門券炒幅：150-170％

人氣度：🔥🔥🔥🔥

Serrini X 王菀之演唱會2022｜Fairy Nice To Meet You Live

舉行時間：2022年12月（3場）

地點：香港灣仔會展中心

門券貶值：60-70％

人氣度：🥶🥶🥶

明星生活ERROR Live Show 2022

舉行時間：2022年12月（4場）

地點：九龍灣國際展貿中心 匯星Star Hall

門券炒幅：100-110％

人氣值：🔥

PANTHER X YOYO：We Wish You A Warm Winter

舉行時間：2022年12月（3場）

地點：九龍灣國際展貿中心 匯星Star Hall

門券炒幅：100-110％

人氣值：🔥

黎明 x Vivienne Tam Drive In Ultra: LOVFINITY Fashion Concert 演唱會2022

舉行時間：2022年12月（2場）

地點：中環海濱

門券貶值：80-90％

人氣度：🥶

Harbour The Sonic ToNicKOLOR “Stay Awake” LIVE 2022

舉行時間：2022年12月（2場）

地點：竹翠公園（西九文化區苗圃公園）

門券炒幅：100-110％

人氣度：🔥

楊千嬅B minor MUSIC LIVE 演唱會 2022

舉行時間：2022年12月（2場）

地點：亞洲國際博覽館

門券貶值：80-90％

人氣度：🥶

張敬軒Revisit 演唱會2022

舉行時間：2022年12月-2023年1月（11場）

地點：香港灣仔會展中心

門券炒幅：110-150％

人氣度：🔥🔥🔥