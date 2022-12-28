日本藥妝預約｜中國政府早前宣布全面開放對外出境旅遊，而由於尚未能掌握內地疫情狀況，各國為了應對中國來的人流都嚴陣以待，日本作為中國人其中一個最愛到訪的國家，更預料藥物會出現供不應求的情況。



藥妝向來是港人訪日時最愛購買的物資之一，遊日正好遇上「搶藥潮」、怕搶不到藥甚至要食炒價？其實著名連鎖藥妝店松本清有提供預留貨品的服務，有需要到日本當地買藥的朋友可以試試！

搶藥潮誓殺到日本、感冒藥限購

中國內地日前正式取消「動態清零」的防疫對策方針，令國內新冠病毒的感染人數大幅上升，藥物更是不敷應用，不少在日的中國人都搶購感冒藥物再寄回內地予親友應急，據悉已為日本國內的藥物存量構成壓力。

而就在稍早前，中國政府亦宣布由 2023 年 1 月 8 日起，將全面恢復旅客外遊，除了有可能加劇日本本土的新冠疫情，屆時藥物將極有可能成為中國旅客的「爆買」目標，故消息一出，日本本土亦掀起了另一輪的搶藥潮。

Pabron Gold A（パブロン ゴールドＡ）一向是遊日旅客必買的藥物之一（網上圖片）

有部份藥店已對熱門的感冒藥如大正製藥出品的 Pabron Gold A（パブロン ゴールドＡ）實施限購，限每位客人只可以購買 1～2 盒，然而只要「大軍壓境」，相信這類藥品售罄也只是時間上的問題。

6 步預約松本清到店取貨

日本著名的連鎖藥妝店松本清在其官方網站（www.matsukiyo.co.jp）上其實有專為會員而設的網上預留、到店取貨服務，如果怕到時未能搶到心儀的藥品，可以以下步驟預先訂貨👇👇👇