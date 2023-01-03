紫外線燈｜中國內地對新冠病毒的管制措施突然放寬，國內疫情即時迎來一波大爆發，為了應對疫情，國內人民可謂奇招百出，除了搶購藥物，各式的消毒殺菌手段都突然流行起來。然而有些消毒方法，若然不注意安全指引使用的話，恐引發另外一連串的健康問題。



內地女買紫外燈消毒全屋、犯一大忌全家險盲

據中國內地新聞報導，浙江舟山一名趙姓女士為了應對新冠病毒疫情，日前購得一臺紫外線消毒燈，放在客廳每天打開一個多小時、目的為殺滅病毒。然而在使用前趙女士明顯未有熟知安全指引，並未有清空紫外光燈照射的範圍，任由自己與家人在紫外光照射期間在客廳如常活動。

而就在使用不久後，趙女士全家人就感覺眼睛紅腫有異物感，並伴有流淚、畏光、刺痛睜不開等症狀。經醫生診斷為電光性眼炎，是因眼睛的角膜上皮細胞和結膜吸收大量而強烈的紫外線所引起的急性炎症，而今次的罪魁禍首明顯就是新購入的紫外線消毒燈。

醫生提醒，紫外線燈在使用時人不能在場，使用完要徹底通風 30 分鐘以上再進入，尤其是家中有嬰幼兒和老人要謹慎使用，建議家庭環境還是以做好清潔、通風為主。

紫外光消毒燈使用安全貼士

同類型的消毒燈在網上有售，數百元內就有交易，但描述中鮮見明確的安全提示（圖 淘寶）

一般紫外光消毒燈，用的是 UV-C 消毒，同類型的產品在市場上非常容易購得，除了上述的大型燈，在香港亦可以購得可攜式的小型裝置。容易入手，但就未必人人都知道其危險性。

據衞生署的資料指出，如果人體長期暴露於紫外線下，可能出現皮膚發紅、加速皮膚老化，並增加患皮膚癌的機會。另外紫外線亦會對眼睛造成傷害，讓結膜和角膜出現急性發炎，導致眼疼和流淚等症狀，增加患白內障的風險。

早年消委會亦有就紫外光消毒燈的使用安全作出指引👇👇👇