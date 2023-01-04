Apple 2023 新品｜雖然科技界競爭激烈，但 Apple 在不同產品線上依然狀態大勇，來到 2023 年，Apple 出品的手機、平板、電腦等新產品自然是眾人心目中的合理期望，然而根據近期流出的消息，Apple 於今年發表的產品或有一些與別不同的「驚喜」？



Apple 2023年8大期待新作

【1】Apple VR／AR 裝置

傳足幾年的 Apple VR／AR 裝置據說將會在 2023 年正式登場，暫時仍然未見到其真身在網上流出，不過就有消息指它的最終命名將會是「Apple Reality Pro」。在發布時間方面，本來有多項消息指 Apple 本計劃在 1 月公布這 VR 裝置，然而卻因為軟件及供貨方面的原因而需要推遲，目前最新消息指向 2023 年的下半年時間。

【2】iPhone 15 系列

作為每年必更新的系列，2023 年 9 月左右我們預料會見到 iPhone 15 系列的發布，今代有傳會有少量改變，其中傳聞最集中的高階 Pro Max 型號或將改名為 iPhone 15 Ultra，另亦會首次加入鈦金屬物料邊框，成為歷來最堅固的 iPhone。

而在其他型號方面，有傳 Apple 因為 iPhone 14 Plus 的銷情慘淡而正在商討今年度的產品陣容，包括將有可能將細機 mini 款重新帶入到 iPhone 15 系列當中。

【3】新版本 iMac

據消息指，今年 Apple 將會推出旗下 Apple Silicon 處理晶片的第 3 代力作 M3，而一部份 Mac 系列機種亦會搭載此最新一代晶片，其中就包括有早年推出的 iMac，不過據說只是處理規格升級，主要設計則基本一樣。

【4】新版本 Mac Pro

在數年前的「芝士刨」之後，Apple 據傳今年終於更新旗下最強 Mac 機、Mac Pro，除了帶來新設計，將會帶來頂級的處理晶片，包括 20 核的「M2 Ultra」，甚至是 40 核的「M2 Extreme」等等

【5】15” MacBook Pro

在桌機 Mac 型號之外，有傳 Apple 將會在 2023 年中推出更大屏幕版本的 15” MacBook Air，其配置上與 13” 型號相近，但就採用與目前最新的 16” MacBook Pro 相若的外在設計，只不過會更著重流動性，做得更為纖薄輕巧。

【6】加入 FaceTime、Apple TV 功能的 HomePod

Apple 智能喇叭 HomePod 自 2018 年上市之後就沒有再推出新一代，然而市場上早有傳聞 Apple 正為其開發一個加入屏幕的加強版，除了本身強勁的音效配置之外又加入了前置鏡頭，除可以用於 FaceTime 視像通話，此屏幕亦可以用來播放 Apple TV 的內容，定位與 Google 方面的 Nest Hub 類似。

【7】14” iPad Pro

Apple 過去幾年一直在糢糊 iPad 與 Mac 之間的分界線，今年更有消息指 Apple 將會推出 iPad Pro 中最大屏幕的 14” 型號，搭配實體鍵盤將大可能有著與 MacBook 類似的辦公體驗。

【8】新版本 AirPods Max

AirPods Max 在 2020 年 12 月發售，作為 Apple 無線耳機中的最高階型號，AirPods Max 在音質、降噪功能都相當強勁，但或亦是時候推出新一代，將一些早前在 AirPods Pro 上推出的硬件一併融入其中，例如更強的音響處理晶片 H2，以及 FindMy 專用的追蹤技術晶片 U1 等等。