ThinkPad 手機｜講到商務筆電，Lenovo 旗下的 ThinkPad 系列可謂無人不曉，而多年來一直有傳 Lenovo 會推出一部融入此系列賣點的手機，但多年來最多只見 ThinkPad 系列有平板上市，智能手機卻一直只聞樓梯響。



然而，就在今屆 CES 舉行期間，現屬於 Lenovo 旗下的手機廠商 Motorola，卻突然以官方身份預告了這一部「ThinkPad 手機」－ ThinkPhone 即將推出，令這部商務向的手機不再只流於傳聞。

Moto 官方預告「商務級升級」手機 ThinkPhone

Motorola 方面對 ThinkPhone 的官方預告（圖 Twitter）

今次 Motorola 方面所公開的資料，其實未算真正將 ThinkPhone 發表，只是於其官方 Twitter 上帶來兩張相片，並加上一句「Business-grade upgrade.（商務級升級）」，不過這個官方的預告也正式將 ThinkPhone 從多年的傳聞轉化成真實存在的機種。

從官方公布的照片中，可見 ThinkPhone 的機背用上了碳纖物料，作為 ThinkPad 的招牌紅點亦在其開關鍵及機背上體現，另外官方圖片亦暗示了它將擁有一定的防水性能。

高階配置、與 ThinkPad 手機搭配使用？

而關於 ThinkPhone 的配置，雖然 Moto 官方未有在今次的預告中講明，但網上早已經有相關傳聞，甚至已經有更清晰的機身圖片在網上流出過。

在硬件配置方面，ThinkPhone 將採用 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 處理器、內置最多 12GB RAM + 256GB ROM，其屏幕據消息指將會是一枚 6.6" 的 OLED 屏幕、解像度 1800x2400，並擁有 144Hz 的更新率，且支援 HDR+。傳聞中與官方預告一致的還有 IP68 防水防塵認證，以及 68W 有線快充功能等等。

ThinkPhone 除了是一部功能不俗的智能手機，亦可以與 ThinkPad 筆電協同使用（圖 Twitter）

而有流出的資料指，ThinkPhone 除了是一部功能不俗的智能手機，亦可以與 ThinkPad 筆電協同使用，實現更多實用的商務功能，例如用戶可以將手機檔案直接傳至電腦，又或是在電腦上直接操作手機畫面。