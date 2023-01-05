Moto官方預告ThinkPhone即將推出 採頂級規格、搭載商務向功能
ThinkPad 手機｜講到商務筆電，Lenovo 旗下的 ThinkPad 系列可謂無人不曉，而多年來一直有傳 Lenovo 會推出一部融入此系列賣點的手機，但多年來最多只見 ThinkPad 系列有平板上市，智能手機卻一直只聞樓梯響。
然而，就在今屆 CES 舉行期間，現屬於 Lenovo 旗下的手機廠商 Motorola，卻突然以官方身份預告了這一部「ThinkPad 手機」－ ThinkPhone 即將推出，令這部商務向的手機不再只流於傳聞。
Moto 官方預告「商務級升級」手機 ThinkPhone
今次 Motorola 方面所公開的資料，其實未算真正將 ThinkPhone 發表，只是於其官方 Twitter 上帶來兩張相片，並加上一句「Business-grade upgrade.（商務級升級）」，不過這個官方的預告也正式將 ThinkPhone 從多年的傳聞轉化成真實存在的機種。
從官方公布的照片中，可見 ThinkPhone 的機背用上了碳纖物料，作為 ThinkPad 的招牌紅點亦在其開關鍵及機背上體現，另外官方圖片亦暗示了它將擁有一定的防水性能。
高階配置、與 ThinkPad 手機搭配使用？
而關於 ThinkPhone 的配置，雖然 Moto 官方未有在今次的預告中講明，但網上早已經有相關傳聞，甚至已經有更清晰的機身圖片在網上流出過。
在硬件配置方面，ThinkPhone 將採用 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 處理器、內置最多 12GB RAM + 256GB ROM，其屏幕據消息指將會是一枚 6.6" 的 OLED 屏幕、解像度 1800x2400，並擁有 144Hz 的更新率，且支援 HDR+。傳聞中與官方預告一致的還有 IP68 防水防塵認證，以及 68W 有線快充功能等等。
而有流出的資料指，ThinkPhone 除了是一部功能不俗的智能手機，亦可以與 ThinkPad 筆電協同使用，實現更多實用的商務功能，例如用戶可以將手機檔案直接傳至電腦，又或是在電腦上直接操作手機畫面。