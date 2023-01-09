iPhone 15 系列傳聞｜在 iPhone 14 系列中，Apple 首次加入全新設計的打孔屏幕，再將前鏡部份稱為「動態島（Dynamic Island）」，除了用來進行自拍之外，這個位置亦可以當成不同 Apps 的通知區域使用，為 iPhone 系列帶來全新的操作體驗。

然而這個設計就只有在兩部高階的 iPhone 14 Pro 系列上才可以享用得到，不過最新消息就指出 Apple 正打算為 2023 年推出的 iPhone 15 全系列上配備此功能。



彭博：iPhone 15 四機全備動態島

一向對 Apple 內部消息把握力十分高的彭博（Bloomberg）科技編輯 Mark German 日前在最新一期的《Power On》通訊當中就透露，今年度推出的 iPhone 15 系列將維持上年度的 4 機陣容，而且尺寸不變，分別為 6.1” 屏幕的 iPhone 15 及 iPhone 15 Pro，以及 6.7” 屏幕的 iPhone 15 Plus 及 iPhone 15 Pro Max（亦有消息指最大最高階的型號將命名為「iPhone 15 Ultra」）。

有傳 2023 年推出的 iPhone 15 全系列都將配備動態島（圖 9to5mac）

雖然尺寸選擇不變，但 Mark German 就強調原先只存在於 iPhone 14 Pro 系列的動態島將會全面下放至標準版本的 iPhone 15 及 iPhone 15 Plus 之上，讓預算有限的用家都可以體驗到動態度的方便操作。此消息其實最早於上年尾已經由分析師 Ross Young 流出過，如今得到另一大神的考證，可信度自然更上一層樓。

iPhone 15 Pro 系列將用上鈦金屬機身、震動回饋按鍵

除了動態島，Mark Gurman 還在通訊中一併確認了 iPhone 15 系列將會是首個換成 USB-C 插槽的 iPhone 系列；另外他又再重申了兩個有關 iPhone 15 Pro 系列的傳聞，首先就確認了 iPhone 15 Pro 系列將首次使用鈦金屬邊框。

有傳今年的 iPhone 15 Pro 系列將採用曲邊的鈦金屬邊框（圖 Apple Insider）

另外 iPhone 15 Pro 系列亦是首次加入震動回饋按鍵，亦即不會再有實體按鍵，而是加入一個壓力感應區域，在用戶按下時以內部的震動引擎 Taptic Engines 帶來模擬按鍵的回饋，類似 Apple 在 iPhone SE 的 Home 鍵以及 Macbook TrackPad 的操作。

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