宇多田光演唱會網上免費睇｜3步易單登記！免VPN 網上睇直播
撰文：林勇
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宇多田光演唱會網上免費睇，3步易單登記，免VPN 網上睇直播｜宇多田光 40歲紀念線上演唱會（40代はいろいろ♫）將於1月19日舉行，最可喜是開發於多個國家歌迷可同時線上免費收看，只需要在限時前登記，便可以取得免費連結收看直播，就連香港都睇到，完全不需要用VPN就可以免費睇，光妹的歌迷們當然不要錯過。
宇多田光於40歲生日的大日子，舉行「40代はいろいろ♫」線上演唱會，而且免費開放給日本、香港、台灣等不同地方的歌迷們免費收看，不過需要事前登記取得「電子門券」才可。
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這次線上演唱會由日本Stagecrowd平台負責，以往都有舉行不少線上演唱會。不過今次官方就指明香港、澳門及台灣等地都可以免費收看。只需要在1月19日之前Stagecrowd平台登記成為會員，以及取得電子門券，就可以於香港時間1月19日晚上8時，毋需任何VPN等方法，直接於網上平台收看「宇多田光 40代はいろいろ♫」線上演唱會。
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宇多田光 40代はいろいろ♫ 線上演唱會 何時舉行？
宇多田光 40代はいろいろ♫ 線上演唱會 將會於1月19日香港時間晚上8時舉行。
宇多田光 40代はいろいろ♫ 線上演唱會 於哪個網上平台舉行？
宇多田光 40代はいろいろ♫ 線上演唱會 於Stagecrowd直播
宇多田光 40代はいろいろ♫ 線上演唱會 如何收看？
於1月19日前Stagecrowd登記成為會員及免費取得電子門券，如想知如何取得，可前往心得教學。