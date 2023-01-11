宇多田光演唱會網上免費睇，3步易單登記，免VPN 網上睇直播｜宇多田光 40歲紀念線上演唱會（40代はいろいろ♫）將於1月19日舉行，最可喜是開發於多個國家歌迷可同時線上免費收看，只需要在限時前登記，便可以取得免費連結收看直播，就連香港都睇到，完全不需要用VPN就可以免費睇，光妹的歌迷們當然不要錯過。



宇多田光於40歲生日的大日子，舉行「40代はいろいろ♫」線上演唱會，而且免費開放給日本、香港、台灣等不同地方的歌迷們免費收看，不過需要事前登記取得「電子門券」才可。

👉 The First SLAM DUNK時代廣場期間限定店直擊｜推介10款必買精品

無論港日都有大量fans的宇多田光，由98年至今已創作不少人氣歌曲，尤其是近期因為日劇而「翻hit」的《First Love》。

這次線上演唱會由日本Stagecrowd平台負責，以往都有舉行不少線上演唱會。不過今次官方就指明香港、澳門及台灣等地都可以免費收看。只需要在1月19日之前Stagecrowd平台登記成為會員，以及取得電子門券，就可以於香港時間1月19日晚上8時，毋需任何VPN等方法，直接於網上平台收看「宇多田光 40代はいろいろ♫」線上演唱會。

宇多田光 40代はいろいろ♫ 線上演唱會將於1月19日晚舉行

👉 BLACKPINK演唱會澳門場｜2大搶飛方法！成為BLINK提升機會 附連結

👇👇3步登記成Stagecrowd會員及免費取得線上門券👇👇

+ 7

前往Stagecrowd平台

想1月19日收看宇多田光的線上直播，就要快上網登記。