Facebook為做實驗故意消耗用戶手機電力、前員工抗命被辭退後爆料

Facebook 耗電｜智能手機的續航力一向是不少用戶關心的範疇，是以不少「手機慳電」類型的方法／攻略不斷萌生，然而你可有想過一些你每日都在用的 Apps 正不合理地、甚至是故意地消耗多於它所需要的電量？今次受到相關指控的還是全球最大的社交平台 Facebook！



前員工爆料：Facebook 故意消耗手機電力「做實驗」

一直以來，網上都有「江湖傳聞」指出 Facebook App 以及其通訊軟件 Facebook Messenger 會耗用非常多的手機電力，只是一直未有充份的證據支持此說。然而，近日一名自稱曾受聘於 Facebook 的數據科學家George Hayward 就現身說法，指消耗用戶的手機電力是 Facebook 方面有意而為之。

Facebook Apps 特別耗電，一直是用戶間的暗中共識（圖 Inc Magazine）

根據 George 於紐約時報受訪時稱，Facebook 曾計劃遙距操作已安裝在用戶手機中的 Facebook App，令其消耗更多電量以測試某些新功能、或是觀察某張圖片的載入情況，而這種「實驗」還有特定的名堂，內部會稱之為「負面測試（Negative Testing）」。

而且據 George 透露，Facebook 甚至還特別為此撰寫了題為「如何進行合理的負面測試」的訓練資料，顯然已不止一次實行這類型的實驗。

當時作為數據科學家工作的 George Hayward，就對管理層明確表示此舉將有可能危害到某部份用戶、甚至會觸犯法例，然而得到的回覆卻是「傷害小部份人卻可以幫助到大部份人」這樣的說辭。

結果在 George 拒絕就範後，他就於去年 11 月被 Facebook 的母公司 Meta 辭退，從工作了 3 年的公司被趕走而且失去 6 位數字美元年薪，心感不值的他決定將 Meta 告上法庭，然而卻因為 Facebook 方面的僱傭合約令官司告吹，George 在事後才決定將事件公諸於眾。

7招延長手機續航力

目前 Facebook 方面尚未有對 George Hayward 的指控作出任何回應，但如果想要延長手機的續航力的話，除了可以試試卸載 Facebook Apps 之外，亦可以參考一下美國消費者組織 Consumer Reports 提供的 7 招省電小撇步，絕大部份都是圍繞如何減少屏幕以及上網時所產生的電力。

這些招數在實行上十分簡單，但如果全部跟足，的確可以令手機的作戰時間延長不少👇👇👇