ChatGPT手機App｜香港人免VPN免費用、實試手機App與3款AI對話

ChatGPT手機版 AI 問答機械人｜由人工智能研發機構 OpenAI 開發的人工智能對答工具 ChatGPT 在不久前開放公測，雖然它仍然是開發中的階段，但由於其已經能掌握人類的自然語法，同時能即時輸出長篇文章，旋即在網上掀起一遍熱議。



不過由於 ChatGPT 加入了地域限制，香港人要試用 ChatGPT 不單需要外國的 VPN，還要持有當地可驗證的電話號碼；不過近日一個 App 的推出就改變了這個狀況，想要試用人工智能問答？現在只要一部手機就可以了。

手機 App 可試兩大 AI

國外問答網站 Quora 上年尾推出了名為「Poe」的 App，其全名即為「Platform for Open Exploration（開放探索平台）」，而此 App 就集合了幾個人工智能問答工具，供安裝 App 的用家試用。

Poe 暫時只支援 iPhone 及 iPad、在 App Store 才可以下載安裝

雖然 Poe 日前正式開放予公眾，進入 App 內只要用電話號碼驗證後即可開始使用，然而 Poe 暫時只支援 iPhone 及 iPad、在 App Store 才可以下載安裝。

在 Poe 內用戶可以選擇 3 個不同的 AI 進行詢問，分別為 Sage、Claude 以及 Dragonfly，背後其實用到目前市場上最炙手可熱的兩個人工智能，其中 Claude 所用的是 Google 有份投資的 Anthropic，而 Sage 與 Dragonfly 用的則是今期大熱的 ChatGPT 背後的 OpenAI。

在 Poe 內用戶可以選擇 3 個不同的 AI 進行詢問，分別為 Sage、Claude 以及 Dragonfly（Poe 截圖）

然而由於仍然是試用階段，Quora 方面表明幾個機械人都不保證可以回答正確資料。另外，由於 Poe 的人工智能們只能取用到 2021 年或之前出現的資訊，故若然對它們詢問一些時事類型的事物，例如「俄烏戰爭」等，將不會得到正確的回答。

而雖然同樣使用 OpenAI，Dragonfly 生成答案的速度會比 Sage 更快，但就更有可能出錯，甚至拒絕回答問題。

實試 Poe 三大 AI 問答

背景講完，那 3 個 AI 在應對用戶的提問時的反應如何？它們輸出的回答內容又是否實用？我們就對這幾個 AI 輸入幾個問題，看看他們的應對。基本上三個 AI 都能夠理解到中文，只不過似乎由於資料處理尚未成熟，很多時侯都仍會見到錯漏、甚至邏輯問題，不過倒是各有各的特點👇👇👇

Sage：簡化版 ChatGPT

首先講講 Poe 預設顯示的 Sage，它被視為 ChatGPT 的簡化版，在幾輪的試用當中，可看出 Sage 較為擅長處理一些專門技術問題。

例如我們指示它「編寫一個程式」，Sage 就會立馬生成一個可用的程式語言，或是「如何用Excel 製作某種圖表」，它亦會提供非常實際的指示，只要用戶跟著進行，甚至複製、貼上即可投入實用，用於處理工作上的難題的話，Sage 可以瞬間提供解答，功能相當強大。

Claude：用來寫文章最好

而使用 Google 資金 Anthoptic AI 的 Claude，就明顯更會「咬文嚼字」，對每個詢問都會產出一篇前文後理都十分齊全的文章（不過其輸出經常會以英文為主，即使以中文詢問還是會出現英文結果）。

如用來製作文稿，使用 Claude 會比 Sage 更有把握，但當面對「編寫程式」等十分實際的指令時，Claude 所歸納出的文體就顯得極為空泛、毫不實用。

Dragonfly：實用度較低

至於 Dragonfly，基本上是三個當中錯誤最多的一個，雖然生成內容的速度最快，但它的回應十居其九都是錯誤的，但與此同時它亦是十分明白自己的「限制」所在，遇到某些要求時會明確表示自己「不能滿足你的要求」，再會根據要求中的關鍵字提供一些較為「貼題」的資訊，供用戶自行再在網上尋找資料。