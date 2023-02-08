ChatGPT手機App｜香港人免VPN免費用、實試手機App與3款AI對話
ChatGPT手機版 AI 問答機械人｜由人工智能研發機構 OpenAI 開發的人工智能對答工具 ChatGPT 在不久前開放公測，雖然它仍然是開發中的階段，但由於其已經能掌握人類的自然語法，同時能即時輸出長篇文章，旋即在網上掀起一遍熱議。
不過由於 ChatGPT 加入了地域限制，香港人要試用 ChatGPT 不單需要外國的 VPN，還要持有當地可驗證的電話號碼；不過近日一個 App 的推出就改變了這個狀況，想要試用人工智能問答？現在只要一部手機就可以了。
手機 App 可試兩大 AI
國外問答網站 Quora 上年尾推出了名為「Poe」的 App，其全名即為「Platform for Open Exploration（開放探索平台）」，而此 App 就集合了幾個人工智能問答工具，供安裝 App 的用家試用。
雖然 Poe 日前正式開放予公眾，進入 App 內只要用電話號碼驗證後即可開始使用，然而 Poe 暫時只支援 iPhone 及 iPad、在 App Store 才可以下載安裝。
在 Poe 內用戶可以選擇 3 個不同的 AI 進行詢問，分別為 Sage、Claude 以及 Dragonfly，背後其實用到目前市場上最炙手可熱的兩個人工智能，其中 Claude 所用的是 Google 有份投資的 Anthropic，而 Sage 與 Dragonfly 用的則是今期大熱的 ChatGPT 背後的 OpenAI。
然而由於仍然是試用階段，Quora 方面表明幾個機械人都不保證可以回答正確資料。另外，由於 Poe 的人工智能們只能取用到 2021 年或之前出現的資訊，故若然對它們詢問一些時事類型的事物，例如「俄烏戰爭」等，將不會得到正確的回答。
而雖然同樣使用 OpenAI，Dragonfly 生成答案的速度會比 Sage 更快，但就更有可能出錯，甚至拒絕回答問題。
實試 Poe 三大 AI 問答
背景講完，那 3 個 AI 在應對用戶的提問時的反應如何？它們輸出的回答內容又是否實用？我們就對這幾個 AI 輸入幾個問題，看看他們的應對。基本上三個 AI 都能夠理解到中文，只不過似乎由於資料處理尚未成熟，很多時侯都仍會見到錯漏、甚至邏輯問題，不過倒是各有各的特點👇👇👇
Sage：簡化版 ChatGPT
首先講講 Poe 預設顯示的 Sage，它被視為 ChatGPT 的簡化版，在幾輪的試用當中，可看出 Sage 較為擅長處理一些專門技術問題。
例如我們指示它「編寫一個程式」，Sage 就會立馬生成一個可用的程式語言，或是「如何用Excel 製作某種圖表」，它亦會提供非常實際的指示，只要用戶跟著進行，甚至複製、貼上即可投入實用，用於處理工作上的難題的話，Sage 可以瞬間提供解答，功能相當強大。
Claude：用來寫文章最好
而使用 Google 資金 Anthoptic AI 的 Claude，就明顯更會「咬文嚼字」，對每個詢問都會產出一篇前文後理都十分齊全的文章（不過其輸出經常會以英文為主，即使以中文詢問還是會出現英文結果）。
如用來製作文稿，使用 Claude 會比 Sage 更有把握，但當面對「編寫程式」等十分實際的指令時，Claude 所歸納出的文體就顯得極為空泛、毫不實用。
Dragonfly：實用度較低
至於 Dragonfly，基本上是三個當中錯誤最多的一個，雖然生成內容的速度最快，但它的回應十居其九都是錯誤的，但與此同時它亦是十分明白自己的「限制」所在，遇到某些要求時會明確表示自己「不能滿足你的要求」，再會根據要求中的關鍵字提供一些較為「貼題」的資訊，供用戶自行再在網上尋找資料。