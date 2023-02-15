消委會實測紅外線治療燈｜隨著年紀漸長，難免會出現各式的關節／肌肉痛症，而近年興起的紅外線治療燈就相當受追捧，而且已經發展到推出家用型號，要進行簡單的痛症治療就更為方便。不過這類型的紅外線治療燈在設計、功能上皆有不同，胡亂使用更可能灼傷皮膚甚至眼晴。



紅外線治療燈近年推出家用型號，讓用戶在家中都可以進行痛症紓緩治療（圖 Beurer）

消委會早前就測試了 8 款在香港有售、出自 4 個不同品牌的家用紅外線治療燈，並提供了一連串的使用安全貼士供用戶參考。

消委會實測 8 款紅外線治療燈、操作時間／距離要留意

今次消委會測試的紅外線治療燈主要在電器店、醫療用品店及網上商店出售，售價由 $598 至$2,396不等。為了安全，消委會特別提醒用戶在使用紅外線治療燈時需要留意照射範圍、距離及使用時間等，但 8 個樣本中對這幾方面的說明與標示都較為參差，例如有 4 個樣本就未有列明照射範圍，消委會已建議有關產品生產商作出改善。

👇👇👇消委會測試 8 款紅外線治療燈詳細資料👇👇👇

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紅外線治療燈 9 大安全使用貼士

據香港醫學會代表骨科專科醫生霍偉明表示，紅外線治療屬於熱療的一種，主要是利用紅外線所產生的輻射熱能，局部加熱皮膚表面、淺層肌肉和血管，從而促進血液循環，使肌肉放鬆，達到緩和疲勞及疼痛的效果。

然而紅外線過度照射、或照射錯誤部位，則可能會做成身體的器官損傷，故消委會就建議在使用時留意 9 大方面，最基本要做到「不過近」、「不過長」、「不直視」等等👇👇👇